Ghost estrena su nueva película en cines: ¿la banda de metal colaboró con Nirvana y Depeche Mode?

La popularidad de la banda Ghost ha crecido de manera exponencial con el paso de los años, pues la agrupación pasó de ser una propuesta innovadora dentro de la escena del "Doom Metal" hasta convertirse en una atractiva combinación entre"Heavy Metal" y baladas románticas con una fuerte influencia del Rock de los años 70 y 80. Con esta imagen y concepto renovado, la banda de origen sueco llena estadios en cada país que visitan, siendo su próximo objetivo un éxito en cines a nivel mundial con su nueva película "Rite Here Right Now".

Antes de ser un éxito viral en TikTok y diversas redes sociales, la propuesta en la que giraba el eje temático de Ghost curiosamente era el anonimato y el misterio, conceptos que inundan los primeros trabajos de la agrupación. Previo a que la identidad de los músicos y el cantante fuera revelada debido a una serie de problemas legales, los nombres e historias de los miembros del conjunto era un secreto, el cual se complementaba con el uso de máscaras y túnicas que, de igual forma, contribuían a la crítica satírica a la religión que caracteriza al grupo.

El anonimato, misterio y la oscuridad: la fórmula que llevó al éxito a Ghost

El anonimato que los responsables de "Mary on a Cross" manejaban dentro de sus filas durante sus primeros años de trayectoria era algo sumamente atractivo para diversas figuras reconocidas dentro de la industria, pues la libertad de poder tocar cualquier instrumento mientras mantenían su identidad oculta, fascinaba a talentosos músicos que se encontraban cansados de la fama. Si bien se manejan rumores de la participación de estrellas como James Hetfield, guitarrista y cantante de Metallica, colaborando con la agrupación sueca, nada se ha confirmado hasta el momento.

No obstante, existe un caso confirmado de una increíble participación de una figura icónica del Rock con Ghost, esta colaboración incluso se encuentra materializada en uno de los EP de la agrupación, además de tener registro de toda una sesión de video en donde se puede apreciar la increíble química y sonido que este invitado sumó al destacado concepto de la banda de Tobias Forge, cantante y compositor detrás de la máscara del personaje conocido como "Papa Emeritus", figura que ejerce el rol de "Frontman" en la agrupación.

¿Cuál fue la primera colaboración de Ghost con otro artista?

Esta destacada colaboración se encuentra en el EP llamado "If You Have Ghost", trabajo en donde la banda grabó una serie de covers para complementar la salida de su segundo disco titulado "Infestissumam", al momento del estreno de este material, cientos de fanáticos se sorprendieron al ver el nombre de una leyenda musical acreditado como productor del disco, siendo el famoso baterista de Nirvana y actual guitarrista y cantante de Foo Fighters, Dave Grohl, quien se encargó de financiar y afinar algunos detalles en la creación del mini álbum.

De inmediato, el fandom de la agrupación comenzó a teorizar respecto a la participación de Grohl en el material, pues se llegó a creer que estuvo involucrado de manera directa en el disco, tocando algún instrumento, pues el talento del músico en la batería y la guitarra eléctrica es un hecho. Las especulaciones terminaron cuando esta colaboración musical fue confirmada por un miembro anónimo de Ghost durante una entrevista en 2013.

"Estábamos en un festival en Europa y estaba tocando Foo Fighters, nosotros sabíamos que Dave era un fan y cuando hablamos con él luego de algunos apretones de manos y risas, estábamos como 'OK, ¿Así que te gustó la banda? ¿Entonces quieres hacer algo?' Y él dijo 'Sí', y un mes después estábamos en su estudio en Los Ángeles haciendo esto"

¿Qué canciones hizo Dave Grohl con Ghost?

Si bien no se compartieron detalles sobre la participación del talentoso músico y amigo cercano de Kurt Cobain, muchos fanáticos aseguran que Dave Grohl ejecutó la guitarra eléctrica en las canciones "If You Have Ghosts", "Crucified" y "Waiting for the Night", siendo esta última una versión de una popular canción de Depeche Mode.

De manera particular, la participación del compositor de "Everlong" con Ghost brilla en la pieza titulada "I'm a Marionette", canción de la popular agrupación ABBA, en dicho track, Grohl se encargó de las percusiones, en una versión oscura y llena de energía de uno de los éxitos de la popular banda sueca. Además, se especula sobre diversas apariciones capturadas en video del miembro de Nirvana tocando en vivo con la banda de Tobias Forge, siendo la sesión que el conjunto grabó para el canal de Youtube "Music Factory", en donde se dice que Dave tocó la guitarra de acompañamiento, la más popular de todas, haciendo de esta historia, una de las colaboraciones más interesantes en la escena musical.