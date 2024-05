Rock y contracultura: Los 6 conciertos legendarios que cambiaron la historia musical

El rock, con su energía explosiva, su capacidad para emocionar multitudes y el gran impacto que ha tenido en el tejido social que construye la historia contemporánea, ha dado lugar a algunos de los conciertos más memorables de todos los tiempos. Pues los primeros registros de grandes multitudes y festivales con múltiples artistas, características que ya son un requisito básico en la actualidad, comenzaron a popularizarse gracias a este icónico género musical

Desde el nacimiento del género en la década de 1950, hasta la actualidad, estos eventos han dejado una huella imborrable en la cultura musical y en la memoria de los fans, debido a su impacto cultural que va desde la manera en que la música es percibida hasta la forma en la que este tipo de eventos son comercializados en todo el mundo. Aquí se presentan los 6 conciertos más épicos y significativos en la historia del rock.

Sigue leyendo:

El inolvidable legado de Nirvana: 57 años celebrando a Kurt Cobain con los 5 mejores conciertos de la banda

3 conciertos en vivo para ver en Amazon Prime y emocionarte con la euforia del público

Woodstock (1969): el padre de los grandes festivales

Este legendario festival de música celebrado en Bethel, Nueva York, es ampliamente considerado como el pináculo de la contracultura de los años 60. Debido a la cantidad de artistas y bandas emergentes que pasarían a convertirse en iconos indiscutibles, quienes compartieron escenario y se presentaban uno después de otro en un evento que nunca podrá ser replicado.

Con actuaciones icónicas de artistas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who y Carlos Santana, Woodstock se convirtió en un símbolo de paz, amor y música en vivo, el cual marcó a toda una generación con la mentalidad de preservar la paz en un contexto donde la violencia y la tensión política invadía a los jóvenes.

Live Aid (1985): rock con causa social y épicos reencuentros

Organizado por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos para la hambruna en Etiopía, Live Aid fue un evento global que contó con actuaciones simultáneas en Londres y Filadelfia, además de ser televisado en su totalidad en algunos países, una labor titánica sin precedentes para la época.

Con un cartel estelar que incluía a Queen, quienes después de un periodo de inactividad, ofrecieron uno de los regresos más esperados de la historia, U2, Led Zeppelin, agrupación que también regresaba a los escenarios después de una ruptura, David Bowie y muchos más, este concierto se transmitió a millones de personas en todo el mundo y se considera uno de los eventos más grandes en la historia de la música, si no es que el más grande en cuanto alcance masivo.

The Beatles en Shea Stadium (1965): ¿el primer concierto masivo de la historia?

El concierto de The Beatles en el Shea Stadium de Nueva York marcó un hito en la historia de la música pop, aún teniendo en cuenta que la banda no es recordada por ofrecer conciertos con la mejor calidad, esto debido a que la tecnología de la época fue superada por creces por el número de asistentes que ahogaban la música del cuarteto de Liverpool con gritos ensordecedores en cada presentación de la banda, hecho que influyó a impulsar un rápido avance en la modernización y actualización del equipo musical de eso años.

Regresando al concierto, este marca un antes y un después debido a una audiencia récord para esos momentos, con más de 55,000 asistentes, este evento no solo estableció un nuevo estándar para los conciertos de estadios, sino que también demostró el poder de la música de The Beatles para enloquecer a las masas, como dato curioso, se debate hasta la actualidad el hecho de si este fue el primer concierto realizado en un estadio, no obstante, esta presentación pasó a los libros por todo lo antes mencionado.

Nirvana MTV Unplugged in New York (1993): lo mejor de la industria musical y el entretenimiento

MTV realmente quería posicionar el concepto de los shows "Unplugged", por lo que tener a una banda del nivel de Nirvana en uno de sus especiales sería un éxito en todos los sentidos, aunque una apuesta sumamente arriesgada, debido al perfil agresivo y caótico que rodeaba a la banda, no obstante, la industria musical y la del entretenimiento unieron fuerzas por preservar el mensaje y la esencia de la banda de Kurt Cobain, la cual definía muy bien el aire que respiraba la juventud en los años 90.

Con muy pocos ensayos, la reciente integración de un nuevo miembro y varias dificultades técnicas en cuanto al equipo y la ejecución de la banda, Nirvana salió al escenario en Nueva York y le regaló al mundo lo que es considerado por muchos, como el mejor MTV Unplugged de la historia, material que se convirtió en una presentación mítica en la discografía de la agrupación, definiendo la manera en que la música fue comercializada a partir de ese entonces, enfocándose en brindar de exposición al artista, estrategia que abrió las puertas internacionales a artistas emergentes y convirtió a MTV en la marca líder entre la juventud que se interesaba por la música.

Monterey Pop Festival (1967): el show que definió la escena musical de una década

Celebrado en California, el Monterey Pop Festival, uno de los primeros eventos de este tipo, fue una plataforma para el emergente movimiento de contracultura y el rock psicodélico, el cual pasó a consolidarse años después en Woodstock, no obstante, esta presentación le dio voz e identidad a los jóvenes de aquellos años, quienes encontraron en la música una respuesta para el repudio que se sentía hacia las personas que pensaban diferente a lo establecido.

Con actuaciones inolvidables de Jimi Hendrix, quien se consolidó como una leyenda al incendiar su guitarra en el escenario, The Who, Janis Joplin y Otis Redding, este evento capturó la esencia de la era de los 60 y sentó las bases para los festivales de música modernos, presentando una "cartelera" que se mostraba abierta a dar espacio a géneros emergentes y artistas del momento.

Pink Floyd en Pompeya (1972): el punto más alto del rock psicodélico

Aunque no fue un concierto en el sentido tradicional, la película "Pink Floyd: Live at Pompeii" capturó la esencia única de la música de Pink Floyd en un entorno impresionante. Filmado en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya, decisión artística que terminó por definir la narrativa, estilo y concepto detrás de una de las bandas pilares para el rock psicodélico y progresivo.

Este concierto filmado en vivo es una experiencia cinematográfica nunca antes vista para la época, siendo un formato tan innovador y sorprendente que ha sido replicado múltiples veces en la actualidad. Esta presentación inolvidable destaca por la genialidad musical y visual de la banda, la cual se fusiona con el ambiente desolado y "tétrico" de las históricas ruinas, todo con la finalidad de romper las narrativas musicales y visuales de la época.