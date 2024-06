7 actitudes que los chicos de BTS odian y nunca saldrían con una chica así

La agrupación surcoreana BTS, quienes se han dado a conocer por éxitos como "Fake Love" y "Dynamite", tiene miles de fans alrededor del mundo y muchos de ellos anhelan con conocerlos algún día. Incluso, algunos sueñan con poder platicar con ellos y así decirles lo mucho que los admiran y quieren.

Aunque esto parece imposible, lo cierto es que muchos fans han podido lograrlo. De hecho, hay artistas K-Pop que se han enamorado de sus seguidores y después se casan con ellos. Por esta razón, es importante conocer qué buscan los chicos de BTS en una pareja y que actitudes no tolerarían nunca.

Los chicos se encuentran inactivos en este momento. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Qué actitudes odian los chicos de BTS?

A pesar de la fama y los lujos, los chicos de BTS se han mantenido humildes y siempre se han mostrado amables ante sus seguidores. De hecho, normalmente se les ve sonriendo, saludando y dando lo mejor en el escenario pese a las largas jornadas de trabajo y las pocas horas de sueño. Por este motivo, es común que prefieran salir con personas amables, lindas, graciosas y cálidas.

Jin

Jin, conocido por ser el integrante más grande de la banda, odia a las chicas o personas en general que se burlan de otros, pues considera que es poco agradable y grosero. De hecho, prefiere a una chica tranquila, amable y respetuosa, ya que él es una persona así.

RM

El líder de BTS no tolera a las personas que desperdician, pues considera que es importante cuidar todo lo que se tiene, ya que mucha gente no tiene la dicha de poder tenerlas. RM es alguien muy cuidadoso, por lo que nunca tira comida que sirve, ropa nueva o cosas que puedan tener reutilizarse.

Se espera que en el 2025 regrese la agrupación. (Créditos: Facebook / BTS)

Taehyung

Taehyung, una de las mejores voces de BTS, odia a las personas arrogantes, pues considera que todos tenemos el mismo valor. De hecho, el suele ser muy amable y humilde, pues, aunque es una estrella mundialmente famosa está consciente de lo difícil que puede ser la vida para quienes tienen menos.

J-Hope

J-Hope, conocido por ser uno de los mejores raperos de BTS, odia a quienes mienten y engañan. El cantante surcoreano siempre se ha mostrado muy sincero y busca esto mismo en una relación. Así que, será mejor que seas sincera con él desde un principio si deseas robar su corazón.

BTS debutó en el 2013. (Créditos: Facebook / BTS)

Jungkook

El maknae de BTS ha señalado que no le gustan las personas que se toman todo enserio y no pueden bromear de vez en cuando. De hecho, Jungkook considera que es importante reírse y jugar de vez en cuando con la persona que te gusta, pues esto mejorará la relación entre ambos.

Jimin

El bailarín de BTS no soporta a las chicas que son muy sensibles, aunque cree que es importante que lloren de vez en cuando o se enojen, él prefiere que no suceda todo el tiempo porque le agradan las personas que no se rinden.

Suga

Debido a que Suga ama la comida y sabe cocinar, para él es imposible que alguien no sepa guisar lo más básico. Por lo tanto, nunca aceptaría salir con alguien a quien no le sale al menos el arroz y un huevo estrellado.

(Créditos: Facebook / BTS)

