VIDEO: un elefante se desespera y golpea en la cara con su trompa a una mujer que a fuerzas le quería sacar fotografías

Los elefantes son animales enormemente extraordinarios, pues su gran tamaño así como su fuerza los convierte en uno de los animales más respetados en el mundo, por lo que seguramente no querrías meterte con uno de estos temidos animales que descienden de los mamuts

Algo que una señora no entendió de la mejor manera, pues, trató de burlarse de un elefante a quien no le gustaba la idea y decidió golpearla, lo que provocó una crisis en la mujer, ya que no entendía lo que pasaba en el momento. ¿Qué harías si un elefante te golpea? Eso se lo han preguntado muchos.

Primero el elefante estaba tranquilo/Créditos: Especial

Mujer es golpeada por un elefante

Fue en redes sociales donde se pudo ver este video de un elefante golpeando a una mujer, volviéndose rápidamente viral, pues quien ha sobrevivido a un ataque de un elefante tiene mucha suerte, no por nada hay muchas noticias sobre gente que fallece por tratar mal a un elefante.

El elefante saludaba a todos/Créditos:Especial

Y es que en el video podemos ver cómo un elefante se levanta para ver a un grupo de turistas, les muestra su trompa y la mayoría lo acaricia; sin embargo, una de las mujeres del grupo, decide sacar su celular para tratar de fotografiar al enorme animal, lo que desata su peor lado.

Se sintió amenazado/Créditos: Especial

Destacando que si bien pudo sentirse amenazado el elefante decide darle un golpe en la cara a la mujer demostrando si bien su fuerza, es cierto que de haberle dado con la fuerza máxima del elefante posiblemente la mujer hubiera perdido la vida, demostrando que el animal a pesar de todo se contuvo.

¿Cuál es la fuerza de un elefante?

Un elefante Africano es capaz de alcanzar una altura de hasta 4 metros así como los machos pesar hasta los 12 mil kilogramos, suelen tener dientes más grandes que los de los elefantes asiáticos, pueden levantar objetos pesados con sus trompas y derribar árboles para acceder a hojas y ramas, además de que su estructura corporal les otorga una fuerza imparable en movimiento.