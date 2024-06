Conoce a George Manta, el ilustrador argentino que creó la imagen para la gira de The Rolling Stones

Cuando se trata de un concierto, los protagonistas siempre son las bandas o cantantes que deleitarán al público con su música, pero para que ésto sea posible existe una logística muy precisa detrás. Uno de los puntos para lograr que las presentaciones sean un éxito es el cartel con el que se dará a conocer la gira de las y los artistas, por lo que las y los ilustradores juegan un papel fundamental en ello.

George Manta, el artista detrás de la gira de The Rolling Stones

Aunque casi siempre son "héroes anónimos" llegó la hora de darles visibilidad y aplaudir su trabajo, por lo que te presento a George Manta, un artista argentino que fue seleccionado para para ilustrar la visita de The Rolling Stones a Atlanta como parte de su "Hackney Diamonds Tour".

La noticia ha generado un gran revuelo no solo en la comunidad artística de Argentina sino también a nivel internacional.

Fotografía: Instagram/@george_manta

De acuerdo con la revista Rolling Stone Argentina, George Manta se especializó en la creación de gig posters (pósters para conciertos) con la técnica de serigrafía. Gracias a esto ha usado su creatividad para retratar a músicos y personalidades de la talla de Bikini Kill, Gustavo Cerati, Tame Impala, Foals, Cat Power, Devendra Banhart, Mac DeMarco, Temples, Metronomy, y The XX, entre muchos otros.

Sin embargo, su trabajo con The Rolling Stones representa un hito en su carrera y un motivo de orgullo nacional para Argentina, y es que desde que tiene memoria se encuentra inmerso en la cultura de rock y deportes como el surf, bodyboarding, y skate; quedando fascinado por los pósters con imágenes de los ochenta que adornaban las paredes de su habitación y soñaba con crear esas ilustraciones algún día.

George Manta prefiere lo analógico en su arte, comenzando siempre con lápiz y terminando con tintas a mano.

Fotografía: Instagram/@george_manta

Según las palabras compartidas para el medio internacional, George estudió magisterio en la Escuela de Artes Visuales de Mar del Plata, pero se considera autodidacta y multifacético, habiendo fundado su propio estudio de diseño en 2007, en donde ha logrado desarrollar una amplia gama de actividades, incluyendo diseño, ilustración, serigrafía, fotografía, música, dibujo y tatuajes.

Gracias a su indudable talento, George concretó uno de sus más grandes sueños, diseñar un póster para The Rolling Stones y aunque el primer contacto por correo electrónico no lo tomó demasiado en serio, después de verificar la autenticidad del mensaje, el artista se dio cuenta de que era real y comenzó a trabajar en el proyecto.

Su capacidad para fusionar su estilo distintivo con las marcas icónicas de las bandas con las que trabaja lo ha establecido como un artista destacado en la escena internacional.

Fotografía: Instagram/@george_manta

El proceso creativo de George Manta

De acuerdo con la entrevista de la revista Rolling Stone, su proceso creativo para llegar al resultado final fue meticuloso y colaborativo y es que tuvo alrededor de dos meses para entregar el póster final, asegurándose de que el diseño estuviera relacionado con la ciudad de Atlanta de una manera no obvia. Tras varias revisiones y bocetos, logró una pieza que gustó mucho a la banda.

En términos artísticos, Manta tuvo que equilibrar su estilo con la marca distintiva de la banda y es que inicialmente, la agrupación quería usar una versión de su icónica lengua con un diseño de diamante, pero luego decidieron usar la tradicional, lo que cambió la paleta de colores y el estilo del póster hacia algo más retro y así, el artista tuvo que adaptar su estilo a los requerimientos, perro manteniéndose fiel a lo que lo ha diferenciado de otras personas.

Aunque ya conocía bien la música de los Rolling Stones, siempre intenta escuchar la música de la banda con la que trabaja al empezar un proyecto.

Fotografía: Instagram/@george_manta

De la misma forma, George reconoce el valor de la tangibilidad en el arte, especialmente en una era dominada por lo digital. "Me di cuenta de que todo lo que hacía para redes sociales desaparecía al día siguiente del evento, así que empecé a imprimir todo lo que podía", comenta. Cree que es importante que las obras sigan existiendo en el futuro, similar a la resurgencia de los vinilos.

Es así como el trabajo de George Manta con The Rolling Stones no solo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo nacional. "Me encanta que la gente flashee cuando se entera de que soy de Argentina", dice con una sonrisa y es que representar a su país a través de su arte con una banda tan icónica es un orgullo enorme para él.

Con cada nuevo proyecto, Manta continúa demostrando que el talento y la pasión pueden llevar a oportunidades increíbles, incluso con los íconos más grandes del rock mundial.

Fotografía: Instagram/@george_manta

Con una carrera en constante ascenso y una creciente lista de logros, George Manta sigue siendo un ejemplo de cómo la dedicación y la creatividad pueden abrir puertas inesperadas. Su trabajo con The Rolling Stones no solo marca un hito en su carrera, sino que también inspira a otros artistas a seguir sus sueños y aprovechar cada oportunidad que se les presente.