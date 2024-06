"Soy un atormentador de racistas", Vinicius Junior se pronuncia tras condena contra jóvenes que lo insultaron y agradece al Real Madrid

Vinicius Junior es uno de los mejores jugadores en la actualidad, pero en esta ocasión no vamos a presentar algo relacionado con la Copa América o algo deportivo, sino con su lucha contra el racismo. Después de varios meses de iniciar un proceso contra algunos fans españoles, el brasileño pudo celebrar que la ley española dictó sentencia contra las personas que le gritaron insultos racistas.

El delantero de la Selección de Brasil dejó claro que no es una víctima del racismo, sino que en realidad es un atormentador del racistas. Otro de los puntos que dejó claro es que seguirá su lucha para combatir el racismo en LaLiga y en el mundo en general, ya que esta primera sentencia es un hecho histórico en España. Espera poder ayudar a todos los negros.

El delantero merengue no dudó en compartir su alegría después de recibir la resolución de la ley española contra el caso de racismo que sufrió en diversas ocasiones en la temporada 22-23 de LaLiga. Vini compartió un mensaje en redes sociales donde expresó gracias a que no le hizo caso a la gente que le pedía que abandonara la lucha, puede celebrar que ya se dictaminó la primer sentencia contra aquellos racistas que lo atacaron en su momento.

'Pero como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros", dijo el ariete del Real Madrid para después dejar claro que su lucha sigue.