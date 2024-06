¡Nos salió barata! Brasil derrota 3-2 a México rumbo a la Copa América

La Selección Nacional de México sigue en su camino rumbo a la Copa América 2024 y este sábado 8 de junio tuvo una prueba complicada en el estado de Texas, Estados Unidos, ni más ni menos que con el pentacampeón Brasil. A pesar de todos los pronósticos en contra y con una alineación de lujo durante el primer tiempo, el conjunto azteca terminó siendo derrotado con un cerrado 3-2 ante un equipo plagado de estrellas como Vinícius Junior, Endrick Felipe y Rodrygo.

Los aztecas arribaron al Estadio Kyle Field como completas víctimas luego de sufrir una dolorosa derrota ante el seleccionado de Uruguay por 4-0. Sin embargo, los fanáticos mexicanos, siempre con su alegría y folclor, decidieron no abandonar a su equipo y alentar desde los primeros segundos del encuentro.

Pero poco pudo hacer la defensa mexicana, comandada por Edson Álvarez, que en el minuto 5, luego de una jugada repleta de toques y regates, sucumbieron ante los brasileños, quienes abrieron el marcador de la mano de Andreas Pereira. Las redes sociales no perdonaron al equipo tricolor con comentarios como: "Ya no hay que ir a la Copa América, no queremos dar pena", "y los que faltan, preparen a los mexicanos" o "ni 10 minutos les aguantamos".

Como se ha dicho en los últimos años, la cábala de que México "se crece ante los grandes" se cumplió, ya que los dirigidos por Jaime Lozano, con más ganas y corazón que con técnica, salieron a competirle de tu por tu a los siempre imponentes brasileños liderados por Dorival Júnior.

Ya en el segundo tiempo, Brasil pisó el acelerador y pese a las llegadas que tuvo el equipo azteca de la mano de Santiago Giménez y Uriel Antuna, llegó el segundo de la mano de Gabriel Martinelli que casi sepulta las esperanzas de los mexicanos. Pero la afición no abandonó y se venía una voltereta sorprendente.

Al minuto 73, y luego de una serie de toques que terminó con una diagonal mortal, el artillero del actual Bicampeón de la Liga MX, Julián Quiñones descontó para los aztecas. Y la algarabía siguió y como si fuera un final de película, el Tri consiguió el empate al 90 con 2 minutos de la mano de Guillermo Martínez.

Pero como si se tratara de una cubeta de agua fría, la historia y mística de Brasil nos regresó a nuestra realidad en los últimos minutos. La nueva joya del futbol carioca, conocido como Endrick Felipe con una metralla brutal venció al guardameta Julio González para rescatar la victoria en suelo norteamericano.

Sin duda falta mucho que mejorar y aprender, pero México regaló un final de fotografía para todas y todos aquellos fanáticos que gastaron hasta 300 dólares para apreciar a su selección. Y así se acabaron los partidos de preparación, México volverá a la cancha en su debút en Copa América cuando enfrente el próxmo sábado 22 de junio a su similar de Jamaica.