Día de Star Wars: Disney confirma nueva serie y estrena el tráiler de "The Acolyte"

En una galaxia muy lejana, donde las estrellas se entrelazan en un ballet cósmico, convive el universo de "Star Wars", saga que ha pasado a la historia como la favorita de muchas personas. Y aunque la línea de tiempo original concluyó hace algunos años, Disney+ ha apostado por expandir el universo a través de distintas series y hoy en el Día de Star Wars, la plataforma de streaming ha anunciado la llegada de su próxima joya, "The Acolyte".

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Star Wars?

Esta serie promete sumergirse en las historias más oscuras y misteriosas de la galaxia, ofreciendo un viaje fascinante a los eventos que precedieron a la caída de la República. El nuevo tráiler no solo ha saciado la sed de las y los fans por más detalles, sino que ha avivado el fuego de la anticipación al revelar pinceladas de la trama que prometen intrigas y revelaciones inesperadas. Además, la plataforma ha confirmado con bombos y platillos la fecha de lanzamiento de esta esperada serie, que iluminará las pantallas de Disney+ a partir del próximo 4 de junio con un capítulo doble el día de su estreno.

Esta noticia ha desatado una oleada de especulaciones y teorías entre los seguidores de Star Wars, quienes ansían adentrarse en los secretos más profundos de la Fuerza.

Ubicada en una era distante, milenios antes de los eventos narrados en las precuelas de la saga (Episodios I, II y III), "Star Wars: The Acolyte" se sumerge en los archivos de la Antigua República, cuando el Consejo Jedi ejercía una influencia descomunal sobre las complejas maquinaciones políticas de una galaxia lejana.

La serie se encuentra encabezada por un elenco estelar que incluye a Carrie Anne Moss (de "Matrix"), Lee Jung-Jae, Rebecca Henderson y Dafne Keen (de "Logan"), quienes desentrañarán los hilos del Consejo Jedi en la Antigua República, enfrentándose al misterio de la desaparición y muerte súbita de numerosos aprendices, así como a la resurgencia de una oscuridad que se creía erradicada desde hace siglos: los Sith.

Con la producción a cargo de mentes creativas que han dejado su huella en el universo de Star Wars con éxitos como "Ahsoka", "The Mandalorian" y "Andor", esta nueva serie promete expandir aún más el rico tapiz narrativo creado por George Lucas en 1977. Esta nueva entrega demuestra que, incluso tras décadas de historias épicas, el universo de Star Wars sigue ofreciendo incontables relatos por descubrir y explorar, deleitando tanto a los fans de toda la vida como a las nuevas generaciones ávidas de aventuras galácticas.

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

Cada año, el 4 de mayo despierta un fervor especial entre los devotos seguidores de Star Wars en todo el globo, marcando un día dedicado a honrar la epopeya galáctica que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Sin embargo, ¿cómo surgió esta curiosa festividad intergaláctica que une a fanáticos de todas las edades y nacionalidades?

Desde maratones cinematográficos hasta elaborados disfraces, convenciones llenas de entusiasmo y eventos benéficos, las y los admiradores de la saga encuentran innumerables maneras de expresar su amor por la saga.

El origen de esta fecha se encuentra en una frase icónica de la franquicia: "Que la fuerza te acompañe", que en inglés se traduce como "May the Force be with you" y la similitud fonética entre "May the Force" y "May the Fourth" no escapó a la astucia de los fans, quienes rápidamente adoptaron el 4 de mayo como el día oficial de Star Wars. Esta tradición se consolidó a partir de un evento en Canadá en 2011, convirtiendo el día en un hito anual en el calendario de los seguidores de la saga.

Lo que comenzó como un simple juego de palabras entre fieles seguidores ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y generaciones. El Día de Star Wars es ahora una celebración esperada con ansias por millones de fans en todo el mundo, quienes se reúnen para rendir homenaje a la galaxia muy, muy lejana creada por la imaginación visionaria de George Lucas.