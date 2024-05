¿Qué fue de Ahmed Best, actor que interpretó a Jar Jar Binks en Star Wars?

Hace 25 años, apareció en la pantalla grande uno de los personajes más polémicos en Star Wars, una saga multimillonaria que tiene millones de fanáticos de hueso colorado en todo el mundo.

Y es que la actitud despreocupada y hasta cierto punto torpe de Jar Jar Binks se ganó la animadversión de uno de los fandoms más exigentes que existe en la industria del cine mundial. Para el actor detrás del personaje también representó un infierno.

De acuerdo con George Lucas, Jar Jar Binks es una mezcla de los grandes cómicos clásicos Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, todo infusionado en un sujeto inspirado en Goofy.

Ahmed Best, quien dijo a The New York Times que Star Wars fue la primera película que vio en su vida, tenía solo 26 años de edad cuando cumplió su sueño de incorporarse a la saga galáctica. Y jamás lo olvidaría.

Del teatro al cine y al drama

Originario de Nueva York, Ahmed Best desarrolló una carrera teatral en la que aprovechó sus capacidades físicas para ofrecer actuaciones que realizaban un gran impacto en el público. Por eso fue elegido para incorporarse al elenco de Star Wars: La amenaza fantasma.

Y aunque su rostro no sale en pantalla, su actuación corporal se encuentra en el ADN de Jar Jar Binks gracias a lo que entonces era una tecnología de avanzada: la captura de movimiento.

El reconocido actor sufrió el acoso de fanáticos enfurecidos de Star Wars. Foto: Wikimedia Commons

Sin embargo, tanto las malas críticas vertidas por los fanáticos más recalcitrantes de la saga y precisamente que su personaje más famoso fuera recreado por computadora, hicieron que Best batallara para conseguir más trabajo.

“Como artista quieres el respeto de tus iguales y sentía que estaba siendo menospreciado porque no hice un buen trabajo. Me hería mucho. Todos huyeron de mí, incluyendo la gente a la que le dí dos años de mi vida”, señaló al rotativo estadounidense.

Del drama al futuro

Han pasado 25 años desde esa etapa de su vida que, si bien, no ha conseguido evaporarse del todo, ya le molesta mucho menos. De hecho, ha conseguido hacerse de una sólida carrera en películas de serie B, junto a actuaciones de voz para series animadas y videojuegos relacionados con Star Wars. Incluso participó recientemente con un cameo en la serie The Mandalorian.

Sin embargo, quizá el lado más brillante de su carrera tiene que ver más con la docencia. Actualmente ofrece clases de actuación en la Escuela de Artes Dramáticas de la prestigiosa Universidad del Sur de California.

Best ha seguido ligado al mundo de Star Wars a lo largo de los años. Foto: Cortesía Disney

También imparte una cátedra en la que imagina cómo será el mundo del mañana a través de la teoría del afrofuturismo en la escuela digital de la legendaria Universidad de Stanford en Estados Unidos.

“Jar Jar representa la posibilidad de que podemos inventar un futuro donde, cualquier cosa que tengas en tu cabeza, lo podemos hacer creativamente. Solo porque no se ha hecho antes, no significa que no puede ser hecho”, señaló Best al periódico neoyorquino.