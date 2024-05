Star Wars Day en CDMX: así puedes celebrar este 4 de mayo el día de Star Wars| MAPA

Star Wars estará celebrando su mejor día este 4 de mayo, pues cada año se conmemora el día de Star Wars o el May The Fourth Be With You, que viene de la frase célebre que ha cambiado tantas vidas a lo largo de la historia tras su estreno en 1977, “May the force be with you” o que “La fuerza esté contigo”, pues Georg Lucas la lanzó también un 4 de mayo a cines.

Ya sea que seas sensible a la fuerza, estés en un credo Mandaloriano como Grogu y Mando o simplemente seas muy fan de la saga, la CDMX tiene preparado para ti un montón de sorpresas, pues desde marchas al estilo de Darth Vader o comida divertida, este año sí que hay opciones, por lo que te dejamos lo mejor para hacer este día.

Marcha Imperial Gratis

La gran Marcha Imperial/Créditos: Retro Fest CDMX

Este 5 de mayo habrá una supermarcha de Star Wars, pues si eres un sith empedernido o un jedi de corazón, la CDMX se vestirá de gala para poder recibir al Ejército Imperial Galáctico de Darth Vader, por lo que sí tienes tu buen disfraz de Stormtrooper así puedes participar, es gratis y además al finalizar tendrás oportunidad de un buen bazar de juguetes donde podrás gastarte tus ahorros en este gran día

Orquesta Sinfónica de Star Wars

El gran sinfónico de Star Wars en CDMX/Créditos: Injuve

También este 5 de mayo habrá una Orquesta Sinfónica llena de amor a John Williams quién compuso los temas de las 9 películas originales, por lo que si eres muy, pero muy fan de los soundtracks y la música de Star Wars, pues deberás lanzarte al sinfónico que la Plaza Manuel Tolsá y el Injuve tienen para ti, así que al ritmo de la Marcha Imperial, podrás disfrutar este increíble evento.

Trooper Gourmet

Troper Gourmet/Créditos: Google Maps

Este increíble está lleno de magia, comida y Star Wars, por lo que este día también podrás asistir al famoso restaurante temático de Trooper Gourmet, en un horario de martes a sábado de 2 a 10 de la noche puedes disfrutar de los platillos más deliciosos de la galaxia, pues desde hamburguesas hasta juguetes de Star Wars este lugar tiene todo para ser una “perturbación en la fuerza” y en tu cartera.

Cine Galáctico

Cinépolis y Cinemex se unieron al día de Star Wars para celebrar con todos los fanáticos y reestrenará en su aniversario “Star Wars Episodio 1: La amenaza fantasma”, una película que fue odiada en su momento, pero nos introduce lo mejor de Darth Maul, el tema de “Duel of Fates” y a Ewan McGregor como Obi-wan Kenobi y Liam Neeson como el maestro Qui-Gon Jinn, en su papel más loco que tiene.