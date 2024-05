Chucky, el muñeco diabólico protagoniza un beso polémico en su serie y recibe críticas en redes sociales

Chucky ha sido símbolo de las películas de terror más grandes en la historia, pues si bien es una reinvención del ya conocido género slasher en el que los protagonistas deben correr de un asesino que parece casi imposible de derrotar.

Sin embargo, tras años en el olvido, decidieron regresarlo con dos películas de bajo presupuesto que seguramente ya has visto, conocidas como “Cult of Chucky” y “The Curse of Chucky”, 7 películas que hasta el día de hoy han marcado un antes y un después en la historia del cine.

Chucky protagoniza un beso polémico en su serie

Fue en 2021 que decidieron crear una serie de Chucky en la actualidad, por lo que se dieron a la tarea de contar una nueva versión de Chucky recordando lo mejor de las 7 películas anteriores, creando también mucho descontento para ciertos grupos de fanáticos que la han criticado desde que se lanzó.

Pues fue en esta serie donde se habló de la sexualidad de un personaje conocido por ser diabólico, ya que no tiene problemas en que su hijo sea gay y muchas veces lo ejemplifica con el otro protagonista de la serie Devon Evans, interpretado por Bjorgvin Arnarson, que a lo largo de la serie descubre que también es gay.

El problema llegó cuando como parte de la tercera temporada de Chucky, se lanzó un episodio con una escena controversial, pues en ella se ve a Chucky e Devon besándose, algo que a los fans no les gusto y las redes sociales tacharon de pedofilia, pues Devon en la serie es un menor de edad, por lo que además de las críticas comenzaron a tundirla en redes por su beso inexplicable.

Ya que la escena sucede en el sueño del personaje de Zakary Arthur uno de los tres personajes principales, como Jake Wheeler en la serie, que también es homosexual, por lo que ya han llamado a censurar el episodio transmitido el pasado 1 de mayo, generando controversia sobre la sexualidad de un muñeco ficticio.

Chucky en la serie/Créditos: @RevenRV

¿Dónde ver Chucky la serie?

Si estás interesado en esta serie de terror y suspenso, donde además de Chucky podemos ver a los personajes principales de las anteriores películas como Tiffany o Andy, tendrás que contratar el servicio de streaming Star+, pues es el único lugar en Latinoamérica donde se puede ver la serie con estrenos en simultáneo con Estados Unidos, así como la colección de las más de 7 películas de este diabólico personaje.