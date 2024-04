Rebel Moon 2 sería el peor fracaso de Netflix en 2024

Netflix y Zack Snyder firmaron un acuerdo para generar películas para su servicio de streaming, pues el director era sinónimo de Blockbuster y ventas increíbles en cines, después de dirigir películas como Watchmen, Superman y Batman vs Superman, todo parecía ser color de rosas para el estudio; sin embargo, no salió como esperaban.

Luego de presentar Army of the Dead y Army of Tives, el legendario director presenta lo que sería un guion rechazado para Star Wars como su versión reimaginada y especial de la saga, una película futurista llamada Rebel Moon, sin embargo, los fans y cinéfilos más empedernidos no la aceptaron de muy buena manera.

Sigue leyendo:

Cien años de soledad tendrá serie en Netflix, ¿Cuándo se estrena?

Joaquín Phoenix y Lady Gaga protagonizan el nuevo tráiler de Joker 2

Este sería el peor fracaso de Netflix en 2024

Pues con un 21% en críticas resultó ser una película que no aceptaron mucho los críticos, ya que mencionan que esta película era algo lenta, sosa y no podrías interesarte por los personajes, en busca de asimilar lo que es Star Wars y siendo competencia directa de Dune, siendo una película pasable.

Sin embargo, el Director Zack Snyder se defendería diciendo que incluso esa película fue más vista que Barbie, literalmente la película más vista y taquillera de 2023, por lo que solo quedó en prometer que entregaría su visión como director y habría que esperar una mejora para Rebel Moon 2.

Sin embargo, tras estrenarse la segunda parte, la crítica odio aún más la película, con un 18% dejando en el piso a una película que incluso la mayoría de fans de Zack Snyder no han visto, con un costo de casi 166 millones de dólares, estaría cerca de ser la película más cara y menos vista de Netflix.