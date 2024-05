VIDEO: carnita asada termina con un voraz incendio y gente con mucha hambre

A través de redes sociales se hizo viral el intento de un sujeto por organizar una carne asada en su casa, pues aunque mostraba confianza al prender el asador todo cambió de un momento a otro y lo invadió el pánico cuando las llamas alcanzaron el bote de gasolina que, al tratar de apagar, derramó por todo el patio provocado un voraz incendio.

Carne asada termina en incendio

En el video, que se difundió en redes sociales por el usuario “México Mágico” y fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, se observa el momento en el que un hombre de playera blanca prende un poco de carbón en el asador y para al tratar de intensificar el fuego vierte gasolina usando un pequeño tanque de plástico de color rojo, sin embargo, las llamas alcanzan el recipiente provocando que el fuego lo cubra por completo y desatando pánico en el sujeto.

Al intentar sofocar las llamas, el hombre patea el recipiente de plástico que golpea la mesa, ocasionando que caiga el asador y el carbón en llamas incendiando todo lo que había al rededor. Invadido por el pánico, el sujeto sale corriendo de lo que parece ser el patio delantero de su casa que quedó totalmente cubierto por humo en cuestión de segundos

Aunque se desconoce el lugar y el día en el que ocurrió, los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos internautas bromearon con lo ocurrido, otros destacaron los riesgos de usar gasolina en los asadores: “La vida le dio una oportunidad de no matarse con la gasolina”, “Como que muy brillante no fue”, “Su primera carne asada”, “Ese no es norteño”, “Unos pedillos”, “¿Combustible?”, “A quién se le ocurre usar gasolina” y “Si tienes un asador, deberás tener arena y otra cosa para extinguir el fuego”.

Carnita asada termina con un voraz incendio y gente con mucha hambre. Foto: Captura de pantalla X @EnMexicoMagico

Incendios en México durante 2024

Recientemente se dio a conocer otro caso de carne asada entre vecinos en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, que terminó por consumir dos automóviles y causó daños en dos camiones. Esto luego de que dejaran encendido el carbón con el que surgió la chispa que originó los incendios.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), este domingo 12 de mayo se registraron 204 incendios activos en México que han afectado 93 mil 258 hectáreas en 24 Estados. 40 de éstos han consumido áreas naturales protegidas, por lo que autoridades recomiendan sólo hacer fogatas en espacios autorizados y acondicionados para tal fin, así como apagarla por completo con agua y tierra al terminar