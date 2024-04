Christian Dior y Coco Chanel, así surgió la rivalidad de los genios de la moda

Dos genios de la moda coincidieron en el París ocupado por la los nazis y cada uno tuvo un papel importante en este momento histórico, pues mientras Coco Chanel buscaba aliarse con quien le permitiera mantener su emporio de moda, Christian Dior hacía vestidos para las amantes de los altos mandos nazi, mientras que su hermana formaba parte de la resistencia francesa, así que eligieron bandos contrarios en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial.

Una de la rivalidades más contadas en torno a la industria de la moda es justo esta, la que enfrentan Christian Dior y Coco Chanel, pues ambos eran íconos de la costura y justamente terminando la guerra es cuando se enfocan en nuevas creaciones, dando paso a dos estilos muy diferentes que sin duda fueron foco de atención de la escena internacional.

Dior abrió una casa de moda en Londres. Instagram @thenewlooktv

Sigue leyendo:

La serie de Apple Tv que amarás si eres fan de la moda, la intriga y el dinero

El maquillaje mexicano de igual calidad que Chanel y sólo cuesta 99 pesos

La rivalidad de dos genios de la moda llevada al cine

Si bien las diferencias políticas y de intereses económicos entre Dior y Chanel hicieron que surgieran separaciones entre ellos, su famosa rivalidad va más ligada a su genio creativo, ya que ambas estrellas de la moda tenían una visión muy particular de cómo debía ser la alta costura y cómo se debía vestir a la mujer moderna de la posguerra.

Mientras que Coco Chanel apostaba por un estilo moderno, independiente y desafiante al buscar siluetas con accesorios que se pensaban entonces de uso masculinos, Christian Dior buscaba un estilo completamente diferente al tener diseños ceñidos a la cintura, faldas amplias que consideraba muy femeninas.

Dior se hizo famoso con sus diseños considerados "New Look". Foto: @thenewlooktv

Esta rivalidad de estilos ha sido motivo de atención, luego de que se estrenó en Apple Tv la serie "The New Look" que se enfoca en la historia de Dior, de cómo ganó fama y se convirtió en uno de los creadores más importantes de la Historia. En esta serie puedes mirar de cerca algunos detalles ficción y otros realidad de la relación de estos personajes que nos han conquistado gracias a sus diseños.

Tanto Chanel como Dior fueron personas aguerridas que lucharon por defender sus idealismos en cuanto a diseño y obviamente el recelo entre ellos dos creció cuando el segundo empezó a llamar más la atención internacional gracias a su colección demoniada "New Look" con la que debutó en 1947.