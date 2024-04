Se cumplen 20 años sin Radiactivo 98.5, fans recuerdan el "viernes negro" de la radio

Radiactivo 98.5 fue el concepto radiofónico por excelencia para la Ciudad de México. Un lugar donde la gente podía ser auténtica, real y su programación se basaba en el rock, no sólo como concepto musical, sino también como forma de vida. Aquella mítica estación que tuvo voces como Julio Martínez, Erich Martino, Ilana Sod, Fernanda Tapia y mucho más, este abril cumple 20 años desde que apagó su luz para quedar fuera del aire.

Ahora, después de 20 años de haberse escuchado por última vez una emisión de esa radiodifusora, los fans no dudaron en recordar aquellos buenos momentos que vivieron junto a los locutores, así como algunos de los míticos programas que alegraron sus mañanas, tardes y noches. Algunos todavía tienen guardados algunos de los mejores momentos.

Radiactivo dejó transmitir en el 2004 (Recorte de pantalla)

El adiós de Radioactivo

Un 2 de abril de 2004, los dueños de Grupo Imagen decidirían poner fin al proyecto para cambiarle el nombre y el concepto a la frecuencia. Pasaría a ser radio hablada y con temas noticiosos. El cambio se realizó para apoyar la candidatura presidencial del 2006. Ese día fue conocido por los fans como el viernes negro. Para muchos, la radio jamás volvió a ser igual.

Para muchos amantes de la radio, el espacio que dejó Radioactivo no se ha podido llenar en 20 años, a pesar de los proyectos que han surgido a lo largo de estas dos décadas. La huella que dejó la estación en la gente fue imborrable y así la recuerdan a 20 años de su desaparición.

Algunas personas todavía escuchas los programas viejos (Recorte de pantalla)

Los mensajes de la gente

Las redes sociales se llenaron de mensajes de nostalgia por el recuerdo de los buenos ratos que les hizo pasar Radiactivo, Los locutores, los programas y la buena música marcaron sus vidas para siempre. Una de las grandes preguntas que se tienen algunos de los fans es qué pasó con los juguetes Radioactivos.

Recuerdos de la buena programación de Radioactivo (Recorte de pantalla)

Por último, algunos todavía recuerdan cuál fue la última canción con la que los productores y locutores de Radiactivo despidieron la señal de la querida estación de rock que marcó a más de una generación. Se tiene que recordar que "Where is my mind" de Pixies fue la canción elegida para terminar con una bonita historia en la radio en México.