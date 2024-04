La Barby Juárez prepara el cierre de su carrera profesional a 26 años de su debut

Mariana Juárez quiere cerrar en grande las casi tres décadas como peleadora y se impuso el reto de volver a coronarse, antes de colgar los guantes.

El primer paso para la excampeona mundial, de 44 años, comienza este viernes en la Ciudad de México, cuando dispute la corona plata supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a la sudafricana Matshidiso Mokebisi. Una victoria, la ayudaría a dejar atrás la larga ausencia y la mala racha de tres derrotas al hilo, en sus últimas salidas.

Juárez trae racha perdedora en el boxeo Foto: Érika Montoya

"El tomar la decisión de retirarme, no es sencilla, pero me siento muy arropada. El darme cuenta de que puedo estar aún ligada al deporte, como representante, como analista de televisión, me hace sentir mejor. He hablado con Marco Barrera, con Finito (Ricardo López) y ellos me hacen sentir bien", dijo la peleadora, que tiene marca de 55 triunfos, 13 derrotas y cuatro empates, por 19 nocauts.

La Barby busca un título más en su carrera

Con la pelea que protagonizará este Mokebisi, La Barby rompe con una inactividad de año y medio en el que se enfocó en descubrir y revalorar lo que ha hecho por 26 años.

"Ahora que estoy cerca del retiro, quiero disfrutar todo. El proceso del peso, el subirme a la báscula, el sentir la adrenalina. Disfrutar la pelea, lo bueno y lo malo. La vida es un sube y baja y ahora entiendo que debo disfrutar todo", abundó.

La Barby Juárez regresa al cuadrilátero Foto: Érika Montoya

Barby perdió el campeonato mundial gallo del CMB en 2020, cuando cayó por decisión unánime ante Yuliahn Luna, luego de nueve defensas.

Para su último año, como peleadora activa, la mexicana Mariana Juárez tiene un plan de tres peleas este 2024, y la piedra angular para sus planes es la conquista del cinturón, pues el plata CMB, la puede poner en posición para retar a la monarca absoluta a la estadounidense Alycia Baumgardner.

