Barbie Juárez habla de cómo fue maltratada, golpeada y azotada por su novio

“NUNCA ME HE CASADO PORQUE AUNQUE ARRIBA DEL RING SOY UNA FIERA, ABAJO SOY MEDIO MENSA” DIJO LA BARBIE JUÁREZ, LA MEJOR BOXEADORA MEXICANA, QUIEN HA SIDO MALTRATADA, GOLPEADA Y MANTUVO A SUS NOVIOS

Barbie Juárez ¿cuántos años llevas boxeando?

“Desde que tenía 17 años comencé en el boxeo, soy la mujer que más años lleva boxeando en la República Mexicana”, dijo quien fue campeona mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo (pesa 53 y medio kilos en el pesaje oficial).

¿Eres casada y sólo tienes una hija?

“No soy casada, me ha ido muy mal en mi vida sentimental a diferencia del boxeo, arriba del ring soy una fiera, abajo del ring soy mensa, y como soy auto suficiente acabó poniendo todo y eso les hace daño a ellos y también a mi.”

¿Qué pasó con el papá de tu hija Natasha?

“Haziel y yo duramos nueve años juntos, mi hija nació en Denver, Estados Unidos, pero nos regresamos cuando a él lo deportaron, no encontró trabajo y decidí: -si mantengo a alguien, va ser a mi hija y es por Natasha que regresé al boxeo, él se juntó con otra y mi hija tiene un hermanito, sus papás creo ya se dejaron y él se regresó a Estados Unidos.”

CUANDO UN HOMBRE TE AZOTA CONTRA LA PARED, AUNQUE SEPAS PELEAR Y SEAS BOXEADORA PROFESIONAL, TIENES QUE SALIR CORRIENDO

¿Después tuviste otro novio?

“Si, duré dos años con un boxeador, el hermano del “Terrible” Morales, pero terminamos por violencia psicológica, me agarraba fuerte, me aventaba y hace años salí corriendo. Después tuve otro novio boxeador, Marco Antonio Peribán, no me pegó porque está tan grande que si lo hubiera hecho, él sí me mata, pero se enojaba y me azotaba contra la pared y pensé: -No quiero que mi hija se quede sola y huérfana de mamá.- Por eso, después de tres años y medio decidí que nuestra relación era un infierno y terminamos.“

¿Alguna vez pensaste que te podría realmente llegar a matar?

“Un hombre que es tan fuerte físicamente cuando se enoja puede hacer cosas que dice y piensa que no haría y porque no es malo, pero uno nunca sabe y es mejor prevenir que lamentar, sé que soy hiperactiva y eso puede llegar a sofocar a un hombre, pero al final en esa relación ya no podía ni maquillarme, porque mientras él admiraba delante de mí y veía bonitas a las otras mujeres, a mí no podía verme guapa, me quería tener encerrada y si yo le decía que quería salir o embellecerme, me decía: -estás mal- terminamos hace unos años, ahora tengo un amigo y dejo que las cosas fluyan”.

¿Nunca te has casado, te gustaría casarte?

“¿Qué mujer en el fondo no se quiere casar? También me habría gustado tener otro bebé, mi hija me lo pidió mucho aunque de repente se va un rato a vivir con mi hermana a Denver a aprender bien inglés y ahí está su papá y su hermanito”, concluyó la Barby Juárez, la ex habitante de “La casa de los Famosos México”.

POR SHANIK BERMAN

