Jennifer López se luce como actriz de acción en “Atlas”, la película futurista de Netflix

Tras las fuertes críticas que recibió por su documental “The Greatest Love Story Never Told”, que se estrenó el pasado 27 de febrero, Jennifer López se está enfocado en “Atlas”, que es una película con la que busca retomar su carrera como actriz de acción, como sucedió el mayo del año pasado con la cinta “The Mother”.

“La diva del Bronx”, de 54 años de edad, ha recurrido a sus redes sociales para compartir adelantos de la película futurista que estará disponible en Netflix el próximo 24 de mayo. La misma plataforma de streaming indica que la actriz “protagoniza este thriller de ciencia ficción lleno de acción con Simu Liu y el nominado al Oscar Sterling K. Brown”.

Jennifer López promociona “Atlas”, proyecto del cineasta canadiense Brad Peyton. Fotos: Netflix.

Jennifer López y su oportunidad de resurgir con “Atlas”

Gracias a la cinta, Jennifer López podría resurgir de las cenizas por el fracaso de “The Greatest Love Story Never Told” e incluso de su gira “This Is Me… Now The Tour 2024”. Por si fuera poco, JLo lograría esto con su rol como actriz de acción, destacando que el quinto piso no es un impedimento para tener este tipo de papeles.

De cierta manera, la esposa del actor Ben Affleck haría recordar sus roles del pasado como estrella de acción, ya que entre las décadas de los años 90 y 2000 actuó en las cintas “Anaconda” (1997), “La célula” (2000) y “Angel Eyes” (2001).

La película es futurista porque gira en torno a la tecnología y la inteligencia artificial. Fotos: Netflix.

De qué trata “Atlas”

Jennifer López lidera “Atlas”, que es un proyecto del cineasta canadiense Brad Peyton. Mediante la película, el experto en Séptimo Arte habla de la tecnología y de qué sucede cuando se pierde control en esta. Por lo mismo, JLo le da vida a Atlas Shepherd, una analista del gobierno que no confía en la inteligencia artificial.

JLo le da vida a Atlas Shepherd, una analista que descubre que un soldado robot busca extinguir a la humanidad. Fotos: Netflix.

El rol de “La diva del Bronx” gana relevancia cuando descubre que un soldado robot empieza a ganar conciencia y tiene en claro que la extinción humana es el camino para frenar la guerra. Por lo mismo, el personaje de Jennifer López tiene que detener esta catástrofe global, mientras rompe varias de sus creencias vinculadas con la vida, los humanos y la tecnología.