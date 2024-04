Un tiktoker decidió adentrarse a las Barrancas de Chapultepec de la Ciudad de México de noche y prefirió salir corriendo por lo que se encontró en el lugar, la grabación se volvió viral en redes sociales y despertó gran curiosidad entre los usuarios quienes incluso pidieron que se investigará que ocurre ahí.

El video de poco más de 3 minutos de duración fue compartido por la cuenta de TikTok erickgunner.1, comienza con el joven y sus acompañantes caminando por el Bosque Chapultepec de noche mientras él dice "buscando la entrada para bajar a las Barrancas de Chapultepec", después se observa como él y sus dos acompañantes descienden poco a poco e incluso por un camino que da varios indicios de ser recorrido por una o más personas.

El tiktoker ya había visitado antes las barrancas y tenía miedo desde entonces Foto: TikTok Erick Gunner

Recorre las Barrancas de Chapultepec y sale corriendo del miedo: VIDEO

Incluso hasta encuentran unas escaleras que habrían sido improvisadas por alguien para pasar de un lado a otro, en ese momento en tiktoker refiere que anteriormente se atoró en una cueva y es que en el mismo video señala que seis años antes había visitado el mismo sitio pero tenía miedo de regresar por lo que había visto.

En ese momento su narración se ve interrumpida por un sonido que pareciera un grito ensordecedor que bien podría ser de un humano, animal o criatura extraña, después lo vuelven a escuchar y en ese momento dice el creador de contenido "escucha, otra vez, si hay alguien ahí".

"Mucha banda va a decir para que bajan a ver si cuando pasa lo bueno se van", declara el tiktoker.

Pero en ese instante su acompañante le dice "mira, nos aventaron algo", dejando en claro que se trataría de uno o más seres humanos reunidos en ese lugar con alguna finalidad, por lo que el creador de contenido digital y su equipo emprenden la huida "no vaya a ser la de malas nos vaya a pasar algo y luego como quieren, ¿quién les hace sus exploraciones banda?".

"Es que sí, alguien anda ahí", se le escucha decir finalmente al tiktokero antes de terminar el video.

Podría tratarse de algo paranormal o alguien podría ser víctima de un delito Foto: TikTok Erick Gunner

"Estaría chido q fueran varios, listos y preparados para buscar lo q hace ese ruido", "que chidas están tus investigaciones no me canso en verlas y verlas", "3 personas y aún así les dio frío checar que pex", "yo viví muchos años muy cerca de ahí ese mismo ruido lo escuché cuando fui con una chica no pudimos hacer nada y salimos bien espantados en verdad y fue en las mismas barrancas", son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.