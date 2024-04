El Kitty Fest 2024 regresa a CDMX, ¿Cuándo y cómo asistir gratis?

Hello Kitty es una de las marcas de dibujos animados más trascendentes de todo el mundo, pues desde su creación en 1974 en Japón por Yuko Shimizu, nos han deleitado con una infinidad de cortos y mercancía de este lindo personaje, por lo que si eres de aquellos que les cambió su infancia este es un lugar al que debes ir.

Pues por los ya cumplidos 50 años de la tierna gatita, llega el famoso Kitty Fest, que durante el pasado 2023 estuvo en boca de todos poder asistir a este increíble evento que premia a todos los fans de Hello Kitty y sus amigos, así que aquí te decimos como asistir en las próximas fechas.

Sigue leyendo:

La bodega secreta de Hello Kitty donde encontrarás coleccionables desde 5 pesos

Futbolista recibe latigazos tras perder en la Supercopa de Arabia Saudita | VIDEO

El famoso Kitty Fest llegará este fin de semana a la CDMX/Créditos. Especial

Kitty Fest regresa a México

La increíble Hello Kitty y sus mejores amigos de Sanrio estarán de vuelta en la CDMX con un increíble evento al que puedes asistir de manera gratuita, por lo que si eres fan de Hello Kitty, Melody o más este es el lugar perfecto para que puedas agregar cualquier objeto con su imagen a tu colección, no te lo puedes perder.

Podrás encontrar diversos productos de la marca Sanrio/Créditos: Especial

En esta ocasión Hello Kitty y el Kitty Fest regresarán este fin de semana 13 y 14 de abril, en la calle Joaquín Navarro 218, Col. Doctores y recuerda que la entrada es totalmente gratuita, por lo que debes asistir sí o si a este bazar temático de todos los personajes de Sanrio.