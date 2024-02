La bodega secreta de Hello Kitty donde encontrarás coleccionables desde 5 pesos

No cabe duda de que Hello Kitty es un personaje que ha marcado un sin fin de generaciones, pues desde su lanzamiento en 1976 en Japón, gracias a la marca Sanrio hemos visto un sin fin de mercancía que desearíamos tener tan solo de esta increíble marca.

Por eso te presentamos esta increíble bodega secreta en donde podrás encontrar desde termos, peluches, cubetas y hasta peluches, todo de la grandiosa marca Hello Kitty, por lo que si eres tan fan como nosotros, tienes que lanzarte rápido a conocerla.

¿Qué puedo encontrar en la bodega secreta de Hello Kitty?

En esta increíble tienda puedes encontrar un sin fin de productos, todos con la imagen de la famosa Hello Kitty y sus amigos, por lo que te aseguramos que no habrá algo que no te guste, pues te lo enlistamos a continuación.

Termos de Kuromi/Créditos: Captura de pantalla.

Pijamas $60

Termo $110

Botes de basura $90

Fundas para iPhone $80

Bolsa de Hello Kitty $45

Organizadores $25

Plumas de Hello Kitty $18

Relojes de Kitty $55

Tenis de Kitty $180

Espejos de Kitty $45

bolsa especial de Kitty $95

Los pedidos son en línea y envío a tu domicilio, también hay compras a mayoreo, por lo que no hay pretexto para comprar en esta increíble bodega, pues si eres muy fan de kuromi y Hello Kitty tendrás de donde escoger.

Pijamas de calidad de Hello kitty/créditos: Captura de Pantalla.

¿Quiénes son Kuromi y Hello Kitty?

Kuromi y Hello Kitty son dos de los personajes más famosos de la empresa Sanrio, creadores y dueños en Japón, famosos por la errónea teoría de que Hello Kitty significa “Hola, demonio” en japonés.

Situación que fue desmentida por su creadora en una entrevista en 2014 para la revista Time, al ser cuestionada por la inexistente boca en su dibujo original.

“Es para que la gente la mire y se pueda proyectar en ella, kitty es feliz cuando la gente es feliz, parece triste cuando ellos están tristes.”, comentó Yuko Yamaguchi.

Más productos de sanrio/Créditos: Captura de pantalla.