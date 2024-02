La bodega de moños coquette de la CDMX donde hay desde 5 pesos y con modelos que ni te imaginas | VIDEO

Seas o no seas coquette, tienes que aceptar que es una de las mejores modas en tendencia del momento, por lo que te recomendamos esta increíble bodega, donde encontrarás los mejores moños, todo gracias al canal de Tik Tok, @novedades_danny.

Eso sí, desde precios muy accesibles, porque no hay nada mejor que verte coquette al mejor precio, así que adéntrate para conocer todo lo que necesitas saber.

Así se ve la bodega de moños coquette/Créditos: @fantasias_danny

Como llegar a la bodega de moños coquette

Para llegar es simple, la dirección completa es Calle moneda, Número 12, Local 21, por lo que si no sabes cómo llegar aquí te dejamos un mapa con la ruta más sencilla desde el transporte público, no hay excusas para no llegar.

¿Qué puedo encontrar?

Una extensa variedad de moños, desde 5 pesos, hay con telas supersuaves, unos tienen perlas incrustadas, incluso hay un paquete de moños por 200, pues, contiene 12 moños a elegir con unos colores increíbles.

Moños estilo coquette de diferentes colores/Créditos: novedades_danny

Lo increíble es que no solo encontrarás moños, pues también encontrarás bisutería al mejor precio, desde 12 pesos, por lo que además podrías aprovechar esta oportunidad de emprendimiento, pues al mayoreo los precios siempre mejoran.