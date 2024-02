Metálicos, la tendencia que si o sí querrás llevar este 2024 desde prendas hasta zapatos

Este 2024 será un año de mucho brillo, pues la moda indica que los colores metálicos llegaron para quedarse durante todo el año, así que no tengas miedo y atrévete a probar con las prendas o accesorios que vayan con tu estilo. El plateado, dorado y cobre serán los que más veremos, pero ojo, pues todos los colores metalizados serán trendy durante las temporadas primavera-verano y otoño-invierno.

Los vimos en la semana de la moda de París, y ahí nos dimos idea de que esto es lo que vendría con fuerte este 2024. Algunas famosas de la televisión mexicana se adelantaron al final de año a esta tendencia, como Tania Rincón a quien la vimos utilizar calzado en colores metalizados.

No necesitas vestir en totalidad con colores metálicos. Foto: Pinterest

Los metálicos dominan las pasarelas en 2024

La confirmación de esta tendencia que ya es moda en 2024 se dio en la Met Gala donde los diseños futuristas nos hicieron recordar el 2016, cuando esta mista tendencia tenía dominadas las pasarelas. SI tienes que elegir un color para tus accesorios y prendas, déjame decirte que el plateado será la opción indicada, ya que lo veremos más que el dorado.

Rabanne, Blumarine y Miu Miu fueron las firmas que apostaron primero por los metálicos, así que encontrarás vestidos, faldas, blusas, tenis, tacones y toda variedad de calzado en tonos que van del dorado al plateado y casi cualquier color metalizado. Así que si aún no te atreves a probar con algo de este tipo es momento de probarlo.

Los shorts vienen de moda este año. Foto: Pinterest

¿Cómo usar los colores metálicos este 2024?

Podría darnos miedo empezar a utilizar tonos metálicos, pero tranquilos, porque puedes apostar por elegir solo una prenda, no es necesario que hagas todo un look metalizado al estilo de Rabanne, basta con que elijas por ejemplo una chaqueta con un jean de color neutro como es negro. Así se verá equilibrado tu look.