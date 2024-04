Dragon Ball tendrá un concierto sinfónico en CDMX, ¿cuándo y dónde será?

Akira Toriyama se ha convertido en un uno de los dibujantes de anime más famosos de toda la historia, tras su deceso el pasado 1 de marzo, todo el mundo comenzó a revisitar sus máximas creaciones, como Dragon Ball, Dragon Quest y más, por lo que han comenzado los homenajes hacia una de las personas más influyentes en la cultura como lo fue el japonés.

Ahora la bella Ciudad de México se ha unido a homenajear al gran Akira Toriyama, pues habrá un concierto sinfónico en honor a una de las obras más trascendentales del japonés, Dragon Ball. Por lo que si eres muy fan de esta, no puedes perderte este increíble concierto que estará lleno de nostalgia.

Todo en homenaje a Akira Toriyama/Créditos: Especial

¿Cuándo y dónde asistir al concierto sinfónico de Dragon Ball?

Gracias a Camareta Opus 11, el concierto Dragon Ball Symphony, será en honor a Akira Toriyama, una composición sinfónica llena de más de 70 mexicanos especializados en servicios culturales y espectáculos sinfónicos. Por lo que este 14 de abril estarás a nada de presenciar uno de los mejores homenajes a Dragon Ball.

Un increíble evento/Créditos: Cpatura de Pantalla

Será en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en el sur de la Ciudad de México, este domingo 14 de abril a las 18:30 horas. Así que podrás adquirir tus boletos en Boletia, corre por ellos, por lo que a continuación te dejamos los precios:

Palcos : 419

: 419 Sección A : 495

: 495 Sección B : 475

: 475 Sección C: 387

Por lo que no puedes perderte este increíble homenaje a Dragon Ball y Akira Toriyama, pues es uno de los animes que ha marcado incontables generaciones mexicanas, por lo que ser parte de este evento es algo que hasta el más fan de Dragon Ball debe hacer y si no sabes cómo llegar aquí te dejamos un mapa para que no te pierdas: