"Él era demasiado perfecto para mí", así confesó la exesposa del futbolista Kaká la razón de su divorcio

Ricardo Dos Santos “Kaká” ha estado en el ojo del huracán, luego de que su exesposa Caroline Celico confesará la verdadera razón de su divorcio, pues las redes sociales están invadidas de comentarios respecto a la declaración, pues hay quien asegura que si a Kaká que es multimillonario le hacen eso, que le espera a una persona normal.

Por lo que el famoso balón de Oro en 2007, campeón del mundo en 2002, campeón de Copa Confederaciones y Campeón de Champions League ha comenzado a resurgir, pues desde su retiro hace varios años en Orlando City, no era tan recordado como ahora, por las declaraciones de la madre de sus dos hijos.

Sigue leyendo:

Aficionados de Rayados de Monterrey bailan sobre jersey de Messi: VIDEO

Checo Pérez se quedaría en RedBull gracias a la renovación de Fernando Alonso

Fue en redes sociales donde se hicieron famosas las presuntas declaraciones de la exesposa de Kaká, por lo rápidamente los usuarios se encargaron de hacerlo tendencia, pues sus declaraciones resultaron ser sorpresivas, ya que Kaká es uno de los futbolistas más respetados de todo el deporte.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, declaró Caroline Celico.