VIDEO | Mujer polaca explica por qué hay tantos europeos en México

Una mujer polaca desató la polémica en las redes sociales luego de que asegurara que los europeos no frecuentan visitar México porque es barato. A través de su cuenta de TikTok, @Dominikaenméxico explicó que esta creencia dista de ser acertada, y explicó por qué los habitantes del viejo continente prefieren las tierras mexicanas como su destino para vacacionar o radicar por varios años.

"Muchas veces la gente no me cree cuando digo que los europeos no vienen a México porque es barato", comienza Dominika en su video.

Sus comentarios sobre la visita de europeos a México desató un debate

FOTO: @Dominikaenméxico

Polaca asegura que los europeos no viajan a México por un menor costo de vida

Argumenta que el tema de un menor costo de vida no es relevante en las decisiones de los europeos para viajar largos kilómetros fuera de casa y rentar un departamento, o incluso adquirir una propiedad en la Ciudad de México o Nuevo León. Si este fuera el caso, asegura, optarían por ir a países europeos, tal y como son los Balcanes.

Explicó que uno de los factores más importantes a considerar son las relaciones sentimentales que surgen entre un mexicano y un europeo, lo que los obliga a acercarse al país natal de su pareja para tener una vida juntos.

El segundo punto que detalló causó aún más interés y curiosidad entre su audiencia: asegura que la Unión Europea es una especie de "dictadura", por lo que buscan conseguir mayor libertad en distintos países fuera de dicho continente. Dominika sostuvo que este fenómeno cobró mayor fuerza después de la pandemia del Covid-19.

"Y la gente ve a México como un lugar donde tienes mas libertad, el estado no te controla tanto", reveló la creadora de contenido.

La tercera razón fue porque, de acuerdo con Dominika, los pensionados prefieren disfrutar sus últimos años de vejez en México gracias a su agradable clima. La joven concluyó su video al considerar que probablemente hay más factores, pero los tres puntos mencionados son los que ella ha observado con mayor frecuencia.

EDG