VIDEO | Extranjera agrede a trabajadora de una cafetería en Guanajuato; la exhiben en redes

Una extranjera agredió a una trabajadora de una cafetería ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato. El momento fue captado a escondidas y compartido en redes sociales, lo que desató una serie de comentarios en contra de la mujer que cometió los actos, quien incluso aventó objetos de la cafetería al mostrador y sostuvo comportamientos violentos.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en el video, la trabajadora no reaccionó a ninguna de las provocaciones de la clienta, quien en reiteradas ocasiones hizo señalamientos y la llamó "irresponsable", todo esto por un aparente malentendido en una de las órdenes.

"Is not funny (no es gracioso)", le advierte la ciudadana extranjera a la trabajadora, quien simplemente se limita a reír disimuladamente ante las agresiones. Conforme a lo que se puede escuchar en la grabación, su orden no debía ser descafeinado, a lo que la empleada argumenta que ella trajo el producto que se solicitó.

"Señora, es que no tengo la culpa, y no tiene por qué ser grosera conmigo", se defiende la mexicana. La agresora es una mujer blanca de cabello rubio, con una edad aproximada de 35 años, quien después de realizar sus quejas se retira con su paquete del local, no sin antes preguntarle el nombre a la empleada (Ale).

Lo sucedido en la cafetería, no es el único caso que han hecho que el concepto de "gentrificación" se vuelva tendencia, pues ayer, la solicitud de los hoteleros en playas de Mazatlán, Sinaloa, de regular las bandas sinaloenses, mejor conocidas como Música de Viento, pues aseguran que los artistas generan molestias entre los turistas extranjeros, desató el debate en redes.

La discusión se originó desde un segundo video viral en la plataforma de X, en el cual el empresario Neto Coppel asegura que el "ruidero" no permite descansar a los extranjeros en los destinos mazatlecos. Por su parte, los músicos locales reaccionaron a través de las redes sociales con un mensaje sosteniendo que se seguirá con las tradiciones de la comunidad, puesto que Ernesto Coppel "No es dueño de las playas ni de Mazatlán".