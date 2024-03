Óscar Valdez se medirá contra Liam Wilson, el pugilista apuesta por su futuro

Luego de dos descalabros en sus últimas tres salidas, Óscar Valdez siente que tiene la espalda contra la pared y por eso subirá al ring de Glendale, Arizona, este viernes buscando desplegar todo su arsenal.

En busca de una victoria clara, que lo ayude a recuperar su carrera, se enfrentará al australiano Liam Wilson - el mismo que derribó al Vaquero Navarrete en febrero de 2023 - con la misión de demostrar, que a sus 33 años, el hambre y las ganas de volver a ser campeón mundial están más vivas que nunca.

El mexicano busca vencer al australiano Foto: Top Rank

"Estoy acostumbrado a ir en contra, a demostrar. No acepto lo que mucha gente dice, ¿por qué no voy a ganar? Siempre me cuestiono el porqué, y así logro sacar la mayor parte de las cosas. Soy una persona aferrada, si me dicen que no, me voy a aferrar hasta demostrar lo contrario", declaró el dos veces campeón mundial.

De la mano de Eddy Reynoso, su entrenador, Valdez aseguró que encarará una de esas peleas que definen carreras y por eso está dispuesto a meter a aguas profundas a Wilson.

"Es más importante para mí, porque yo ya sé que se siente ser campeón mundial y sé que se siente perder todo, perderlo ante tu gente... Liam viene con hambre, es un peleador durísimo, sé que se va a rendir. Pero no importa, siempre que estoy en posiciones incómodas he dado lo mejor de mí y aquí no va a cambiar", abundó.

No saldrá del plan de trabajo

Valdez aseguró que hasta ahora sus derrotas fueron el resultado de dejar de escuchar a su esquina, en su búsqueda por la victoria. Sin embargo, ya aprendió la lección.

Foto: Top Rank

"Me dejé llevar. Y de lo que me di cuenta es que quedarme en el plan de trabajo me ha funcionado el 99 por ciento que he ganado. Es un injusto que critiquen a Eddy Reynoso, diciendo que me quiere entrenar como Canelo, porque no es así", finalizó.

