3 discos de artistas internacionales que se estrenarán en el mes de marzo y tienen a sus fans muy emocionados

El tercer mes de este 2024 ha comenzado y además de ver cómo el calor comienza a aumentar, marzo trae consigo algunos discos nuevos que prometen ser una experiencia nueva para todos sus seguidores y para quienes se encuentran buscando nuevas canciones para disfrutar de la primavera. Y aunque hay muchos artistas que se encuentran lanzando música nueva, aquí te muestro cinco álbumes que musicalizarán las próximas semanas.

¿Cuáles son los discos más esperados durante la primavera?

Liam Gallagher y John Squire

Este 1 de marzo nos ha sorprendido con el tan esperado álbum colaborativo entre dos íconos de la escena musical británica, Liam Gallagher, exvocalista de Oasis y John Squire, guitarrista de Stone Roses. Este álbum homónimo promete capturar la esencia sonora distintiva de Manchester a través de 10 canciones que seguramente cautivarán al público; el nuevo material ya se encuentra en plataformas digitales listo para ser escuchado por el público.

All Quiet on the Eastern Esplanade (The Libertines)

Han pasado casi ocho años desde que tuvimos nuevas noticias de The Libertines, pero el próximo 8 de marzo marcará su retorno con el material "All Quiet on the Eastern Esplanade", este cuarto LP del grupo promete ofrecer una experiencia musical inigualable con un repertorio compuesto por 11 cautivadoras canciones. Para los seguidores de la banda, este álbum representa más que una simple colección de canciones; es el fruto del esfuerzo y la colaboración de un grupo que ha atravesado altibajos y ha emergido con una visión renovada y según los propios miembros, este trabajo refleja un momento de rara paz y una verdadera unión entre ellos mientras se embarcaban en el proyecto; hasta el momento se han estrenado tres sencillos que fueron amados por los fans.

El disco independiente más esperado en marzo

Bleachers

Otro álbum que se estrenará el próximo 8 de marzo es el de la banda "Bleachers", liderada por el talentoso productor Jack Antonoff; el material homónimo será un LP en donde podremos escuchar colaboraciones con artistas consolidados como Lana del Rey, Sam Dew y Florence Welch, por lo que promete ser un testimonio del ingenio creativo y la diversidad musical que Bleachers ha cultivado a lo largo de su trayectoria. Con cada canción, los oyentes pueden esperar una exploración única de sonidos y emociones, influenciadas por la profunda conexión y el intercambio de ideas entre los artistas involucrados.