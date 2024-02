Dani Alves: víctima ratifica ante un tribunal que el ex futbolista abusó sexualmente de ella

La joven que denunció al futbolista Dani Alves por presuntamente agredirla sexualmente en baño de una discoteca ha ratificado su versión este lunes en el juicio que ha empezado en la Audiencia de Barcelona, en una declaración que ha durado aproximadamente una hora y cuarto que se ha hecho a puerta cerrada para preservar su intimidad.

En el momento de su declaración, el tribunal ha hecho salir de la sala al público (había algunos familiares del jugador) y tampoco la han podido escuchar los periodistas que siguen el juicio. La declaración se ha grabado para que quede preservada como prueba, y para evitar que se pueda desvelar su identidad si más adelante se filtra la declaración, se ha hecho con voz e imagen distorsionadas.

Lleva más de un año en prisión. Foto: AFP.

Te puede interesar:

Liga MX confirma fallecimiento de una persona y dos detenidos tras partido de Santos vs Rayados

Fiscalía estudia la difusión de imágenes de la joven que denunció a Dani Alves

Hubo declaraciones en contra de Dani Alves

Luego de eso declaró una amiga de la denunciante, que junto a su prima estuvo con ella en la discoteca Sutton la noche en la que fue agredida sexualmente. Contó que Alves y su amigo insistieron en que fueran a su mesa, donde ya había otras dos chicas, y cuando finalmente accedieron notó en el jugador una "actitud babosa".

"En el momento que le saludé, para darle un beso me agarró la cara, y para darle el segundo beso no pude porque me estaba agarrando mucho, con una actitud babosa. Tenía la mano por la espalda y la bajó, casi me toca el trasero", contó. También ha explicado que la prima de la denunciante, que también salió de fiesta con ellas esa noche, después de saludar a Alves se acercó a ella y le dijo: "Me acaba de tocar".

Podría pasar hasta 9 años en prisión. Foto: AFP.

Al cabo de un rato, el jugador se fue hacia unas escaleras (donde ella no sabía que había un baño) y la víctima lo siguió; unos minutos después, la prima de la denunciante la avisó con un mensaje de que "algo malo había pasado" y la víctima necesitaba irse. "Se cogía las manos y decía: 'Me ha hecho mucho daño, se ha corrido dentro'", y ha recordado que no supo cómo reaccionar, solo llorar con ella y animarla a denunciar mientras los trabajadores de la discoteca activaron el protocolo de agresiones sexuales.

¿Qué pasará con Dani Alves?

El juicio al futbolista brasileño Dani Alves por presuntamente haber violado a una mujer en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 arrancó este lunes en un tribunal de la ciudad catalana. La Fiscalía solicita nueve años de prisión para el exjugador del Barcelona, PSG y Pumas por un supuesto delito de "agresión sexual con penetración", además de una indemnización de 150 mil euros (unos 162 mil dólares) para la mujer y otra década de libertad vigilada tras cumplir la condena.

Él sostiene que es inocente. Foto. AFP.

Vestido con una camisa blanca y unos pantalones tejanos, el ex internacional brasileño, de 40 años, llegó directamente desde la prisión en la que lleva recluido más de un año, después de la que fue su primera declaración ante la jueza instructora. Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, accedió por una de las puertas laterales a la sala, lo que impidió que los periodistas vieran su llegada escoltado por los policías. Sentado en la primera fila de sala, frente al tribunal, el futbolista (que defiende que las relaciones fueron consentidas) ha solicitado que su declaración se haga al final del proceso.

Con información de Europa Press y AFP