Vince McMahon renuncia a la WWE por acusaciones de tráfico y abuso sexual

Un día después de ser notificado de la demanda entablada por una exempleada, quien lo acusa de tráfico y abuso sexual, Vince McMahon renunció a la presidencia de la emblemática empresa de lucha libre WWE.

De acuerdo con información revelada por medios como The New York Times, McMahon dejó de colaborar con la WWE durante este 26 de enero para enfrentar las acusaciones hechas por Janel Grant ante una corte federal.

Según un comunicado oficial, el polémico empresario señala como perniciosas las acusaciones hechas por Grant, con quien había llegado a un acuerdo económico por 3 millones de dólares, de los cuales solo depositó uno.

McMahon, quien también dejó su cargo como presidente de la empresa TKO, que agrupa a la propia WWE y a la empresa de artes marciales mixtas UFC, niega las acusaciones, aunque señaló que renunció a las presidencias por respeto a los peleadores que representa.

De acuerdo con la acusación presentada por Janel Grant ante una corte federal en Nueva York, McMahon la habría contratado en 2019 para incorporarse al equipo legal de la empresa de lucha libre.

Grant señala que sus primeras entrevistas de trabajo eran en ropa interior y que, tras ser contratada, fue forzada a tener relaciones sexuales con el entonces presidente de la compañía y algunos de sus asociados.

No es la primera vez que McMahon enfrenta acusaciones de este tipo. Foto: X / WrestleOps

Capturas de pantalla presentadas como pruebas demuestran que McMahon incluso ofreció los encuentros sexuales con su empleada como incentivo para por lo menos una de las estrellas de la WWE.

Tras su salida de la empresa en 2022, Grant firmó un acuerdo por tres millones de dólares a cambio de no denunciar a McMahon. Sin embargo, desde entonces solo recibió un millón de dólares en pago, por lo que decidió emprender la acción legal.

De acuerdo con The New York Times, no es la primera vez que McMahon tiene problemas de este tipo, puesto que entre 2006 y 2023 el expresidente de la WWE habría gastado más de 14 millones de dólares en acuerdos con mujeres de las que habría abusado sexualmente.

El empresario fue separado preventivamente de su cargo durante la investigación interna, en 2022, pero volvió a tener control sobre ella en 2023, año en el que la vendió a la compañía Endeavor. A pesar de la función, McMahon fue nombrado presidente ejecutivo de la nueva empresa.