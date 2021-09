Conmoción en la lucha libre: muere a los 46 años Daffney Unger, ex estrella de la WWE

Este jueves se dio a conocer que la exluchadora profesional, Shannon Spruill, mejor conocida como Daffney Unger, falleció a los 46 años, presuntamente víctima de suicidio en su domicilio en Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades de Gegorgia y el entorno de la exluchadora, las alarmas se prendieron luego de que Spruill compartiera un video en sus redes sociales donde hablada de tener la idea de suicidarse, su sentimiento de soledad e incluso bromeó con sacar una pistola y dispararse en directo.

Aunque algunos personajes importantes del pancracio estadounidense que la conocían, como Mick Foley, intentaron contactarla, nunca lo lograron, pues no contestaba el teléfono. Tras algunas horas sin saber de ella, amigos y familiares alertaron a la policía, quienes no pudieron encontrarla, pues ya no vivía en el domicilio que tenían registrado, ya que la luchadora se había mudado un par de semanas atrás.

Luego de que el cuerpo de policías de Georgia diera con su paradero, alertaron a la familia de Spruill que la habían encontrado sin vida y que se trataba, presuntamente, de un suicidio, sin dar a conocer más detalles. La familia informó su muerte un par de horas después y se comunicaron con varias empresas donde había trabajado para que hicieran público su deceso; sin embargo, pidieron respetar su privacidad en este momento tan complicado.

Luchadora popular en los 90

Daffney Unger fue una luchadora que se hizo popular tras su debut en la ya extinta World Championship Wrestling (WCW) a finales de los años noventa, donde incluso consiguió campeonatos individuales.

Su fama y gran popularidad la catapultaron a WWF (ahora WWE) y tras su salida de la empresa de Vince McMahon en 2003, inició su recorrido en el circuito independiente, donde brilló en TNA y la CWC, etapa en la que llegó a ser considerada como una de las mejores intérpretes dentro del ring a nivel mundial.