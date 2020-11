Es momento de dejar a UNDERTAKER; aseguró luchador al despedirse de la WWE

La WWE fue invadida por el "Hombre Muerto" para decir adiós para siempre, tras 30 años de una carrera profesional impecable y que nos deja en la mente muchos momentos inolvidables, que nadie se quiso perder, incluso sus compañeros de profesión que entre aplausos y lágrimas se despidieron de The Undertaker.

La WWE fue invadida por las tinieblas hace 30 años y desde entonces la empresa entera ha vivido bajo el yugo de The Undertaker. Esta noche la historia del ‘Hombre Muerto’ escribirá su última página en el evento que lo vio nacer: Survivor Series.

El ‘Fenómeno’ se despidió del ring dejando un hueco enorme en la industria del entretenimiento deportivo y que nos sorprendió en cada ocasión que pudo, por lo que de esta manera el universo de la Lucha Libre en Estados Unidos estará en busca de la superestrellla que logre mantener todo este misticismo vivo.

Durante su último discurso "El Hombre Muerto" señaló que es el momento correcto para finalizar su carrera profesional y permitir de manera definitiva que el "Undertaker" descanse en paz de una vez y por todas.

Bray Wyatt apunta para ser el nuevo ‘Rey de las Tinieblas’ dentro de la empresa de los McMahon. ‘The Fiend’ ha mostrando destellos de aquel misticismo que envolvía al personaje de The Undertaker y parece que puede tomar el trono del infierno.

Asimismo sembrar el terror en WWE. Evidentemente es atrevido el hecho de siquiera comenzar a comprar el legado del ‘Enterrador’ con el joven paso de Wyatt en la empresa de los McMahon.

Aficionados lloran en redes sociales

Después de la despedida del famoso luchador, los internautas no pudieron evitar las lagrimas y le pidieron al icónico que no se retirara pues se convirtió en uno de sus personajes favoritos, no sólo por su talento en el ring sino por toda la esencia que llevaba consigo.

A través de redes sociales aprovecharon el momento para agradecer al Undertaker por todos esos momentos en la Lucha Libre que los dejó con la boca abierta y que hacía que no se perdieran ni una sola de sus luchas, por lo que sin duda lo extrañaran mucho, aunque le desearon buena suerte en sus próximos proyectos.