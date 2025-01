Necaxa vs Chivas y Tigres vs Mazatlán: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Jornada 2 Clausura 2025

Este viernes 17 de enero continuarán las actividades de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de tres partidos. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los encuentros Tigres vs Mazatlán, Puebla vs Atlético de San Luis y Necaxa vs Chivas.

Necaxa vs Chivas y Tigres vs Mazatlán: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

La Jornada 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX continuará este viernes 17 de enero en punto de las 19:00 horas cuando los Tigres de la UANL se midan a los Cañoneros de Mazatlán en el Estadio Universitario. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por la señal de Canal 7 de TV Azteca.

En la Jornada 1 los Tigres derrotaron 3 goles por 1 al Atlético San Luis. Por otra parte Mazatlán empató a un gol contra los Bravos de Ciudad Juárez.

A esa misma hora, pero en el Estadio Cuauhtémoc, el Club Puebla debutará en casa cuando reciba al Atlético San Luis. El partido será transmitido por TV Azteca y el servicio de streaming Disney+. Ambos equipos buscan su primera victoria en el Clausura 2025 después de que La Franja empató contra Rayados de Monterrey y San Luis perdiera ante los Tigres.

Las actividades de este viernes 17 de enero de la Liga XM concluyen con el partido entre los Rayos del Necaxa contra las Chivas de Guadalajara. Las acciones comenzarán en punto de las 21:05 horas en el Estadio Victoria y serán transmitidas por Azteca 7, Canal 5 de TUDN y Claro Sports.

