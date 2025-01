Tunden en redes a Sergio Canales por tatuarse el título que perdió contra el América

Sergio Canales es uno de los futbolistas más importantes de la Liga MX, pues el español llegó como uno de los fichajes bomba de los Rayados de Monterrey, tras su paso por el Real Betis, donde fue una de las últimas figuras del equipo en España, jugando junto al mexicano Andrés Guardado.

Desde su llegada a los Rayados de Monterrey demostró totalmente su clase y destreza con el balón, volviéndose rey del medio campo y además un líder para todo el equipo regio, inclusive llevándolos a una final de liga que lastimosamente perderían con el Club América.

Tras eseocapítulo él América se volvió tricampeón y los Rayados del Monterrey fueron muy criticados, pues al ser la nómina más cara de toda la Liga MX no pudieron conseguir el resultado que los haría campeones frente a un Club capitalino que a pesar de no estar en su mejor momento sí supo manejar los tiempos del partido.

Ahora, tras lo sucedido, Sergio Canales abrió un canal de YouTube con una temática de podcast sobre futbol y diferentes situaciones de la vida cotidiana. En su primer episodio recibió burlas por un hecho que nadie se esperaba, pues, al parecer sí significó mucho perder contra el América.

Fue en su podcast, donde Sergio Canales relató que significó mucho para él haber perdido aquella final en contra del América, pues es un hecho que quedará marcado como uno de los peores momentos para el español, como lo es perder un título de liga en cualquier deporte.

“Perdimos la final contra el América en Liga y que al final te empiezas a echar atrás, lo tienes ahí, confiabas al 100 y al final es uno de los momentos que más se me van a quedar marcados en mi carrera”, dijo Sergio Canales.

Mientras Sergio Canales explicaba la situación que pasó, mostró su tremendo tatuaje, ejemplificando que que llevará por siempre en la piel el subcampeonato que obtuvo con Rayados, donde inclusive el español clavó un golazo en el partido de ida, dándole esperanza al equipo regio de poder ganar un título.

“Me tatué la medalla de plata. Me calenté y normalmente dejas marcado un poco lo que has ganado, lo que has conseguido, pero realmente lo que te ha hecho crecer, yo creo que es un crecimiento muy grande en ese tipo de derrotas”, mencionó Sergio Canales.