México humilla al Inter de Porto Alegre en partido amistoso desde Brasil

México se encaminó a su gran prueba en Brasil cuando enfrentó al Internacional de Porto Alegre en uno de los partidos más interesantes de esta gira sudamericana donde también enfrentarán al River Plate en Argentina, buscando sumar minutos y encontrar un mejor desempeño.

Javier Aguirre tuvo que vivir un calvario para poder formar a esta selección, pues diversos clubes le dijeron que no a los llamados de jugadores importantes, siendo que mencionó que aunque se había hablado de una fecha dos en la Liga MX sin seleccionados, ninguno quiso participar abiertamente.

“Yo quería someter a los jugadores a otro ambiente, a un ambiente al que no están acostumbrados, cómo se comportan, en principio fue una idea buena, de hecho la asamblea aprueba jugar la Jornada 2 sin seleccionados. Después del revés, vemos que no se toca el tema en la siguiente asamblea, no hay manga abierta, los entiendo, tenían argumentos. Duilio le echó ganas cabildeando, armamos una selección que es capaz”, dijo Javier Aguirre.