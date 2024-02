Agreden a Lucas Ocampos, futbolista argentino, durante partido en Madrid

Corría el minuto 32 del partido entre el Rayo Vallecano y el Sevilla, correspondiente a la jornada 36 de la Primera División de España, cuando ocurrió algo inédito: un joven aficionado local aprovechó que un futbolista del equipo rival realizaría un saque de manos para realizarle un tocamiento obsceno.

El jugador en cuestión fue el mediocentro argentino Lucas Ocampos quien, desconcertado, primero le lanzó una mirada al sujeto y luego llamó al árbitro para acusar la acción indebida, misma que ha provocado un gran debate entre los seguidores del futbol español.

Sigue leyendo:

Mujer denuncia acoso en el Metro de Colombia; su agresor le pidió que no lo exhibiera en redes

Conmoción en Florida: arrestan a maestra por besar a su alumno en el salón y acosarlo sexualmente

Indignación en CDMX: captan momento en que hombre agrede sexualmente a estudiante en calles de GAM

Acto seguido, el jugador del Rayo Vallecano Isidro Palazón se acercó a la grada para, de forma amistosa, recriminarle la acción al chico, aunque se alejó riéndose sin que las cosas pasaran a mayores.

Deplora Ocampos la acción sufrida en el juego

Tras el final del encuentro, el deportista argentino señaló que no reaccionó de forma violenta debido a que desea darle un buen ejemplo a sus dos pequeñas hijas, quienes acuden a una escuela en Sevilla.

“Me contuve porque tengo dos hijas. Ojalá que La Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo. Siempre hay un tonto. Si pasa en el fútbol femenino sabemos qué puede pasar. Que tomen represalias y que un tonto no manche a la afición”, declaró el futbolista.

El aficionado que realizó el tocamiento obsceno no ha sido identificado. Foto: Especial

Durante una entrevista a las afueras del Estadio de Vallecas, en Madrid, Ocampos le restó importancia al incidente, aunque insistió en el hecho de que las autoridades deportivas deben tomar cartas en el asunto.

“Tampoco me pongo a decir que me pidan perdón, tampoco hoy no voy a dormir en mi casa, traumado, pero hay gente que la puede llegar a pasar mal, que le puede afectar y, gracias a Dios, de esas cosas estoy fuerte de mi cabeza. Intento darle un buen ejemplo a las dos personas que me importan, que son mis hijas, y a la gente que ojalá no pasen estas cosas”, detalló.