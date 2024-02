Uriel Antuna ofrece disculpa a Chivas por polémico festejo con Cruz Azul

El semblante de Uriel Antuna es otro. La rebeldía parece haber quedado sólo en su gambeta y no en sus declaraciones o actos. Al menos así lo dejó ver al ofrecer disculpas a Chivas, próximo rival de Cruz Azul, por besar el escudo de La Máquina en goles que le metió anteriormente al Rebaño, al decir que no fue adecuado tras haber pertenecido a la institución rojiblanca.

“Eso no va a volver a pasar porque no fue un festejo adecuado para un exequipo, en esa manera me equivoqué porque estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución. Pedir una disculpa, prácticamente, todo mi respeto para Chivas y que gane el mejor”, mencionó El Brujo.

Sigue leyendo:

Ella es Penélope, la bella esposa de Uriel Antuna, figura de México en Qatar 2022

¿Cuánto DINERO ganaría Cruz Azul con la venta de Uriel Antuna al Panathinaikos?

El seleccionado mexicano, consideró que “siempre es especial enfrentar” al conjunto rojiblanco, pero no encontró argumentos para explicar por qué exjugadores del Guadalajara, como Alexis Vega, César Chino Huerta y Cristian Chicote Calderón, viven un mejor momento fuera de ese club.

“No puedo darte una respuesta concreta. En mi caso me enfoqué un poco más en lo que tenía que hacer dentro y fuera de la cancha. Cometí muchos errores cuando estuve en Chivas que ahorita vengo corrigiendo”, detalló.

“En Cruz Azul agarré un cariño porque la afición me ha estado apoyando desde siempre, me ha ido mejor aquí y en la selección y se agarra un cariño cuando van bien las cosas. En Chivas no se me dieron las cosas, no quiere decir que haya sido un fracaso, es futbol, no queda más que seguir trabajando, cuando te va bien y te va mal, y seguir creciendo”, finalizó.