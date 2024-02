Fantasmas en el Metro CDMX: las historias más aterradoras vividas por pasajeros

El valor y la importancia que tiene el Sistema de Trasporte Colectivo Metro en la vida de los capitalinos es innegable, pues la cantidad de anécdotas y horas que un habitante promedio de la CDMX ha invertido dentro de las instalaciones de este servicio se podrían contar en miles, siendo una de las redes de transporte más grandes de América Latina y unas de las alternativas más baratas en cuanto a movilidad se refiere. El Metro se ha convertido en la opción predilecta de muchos para recorrer la ciudad, llegar a un destino rápidamente o simplemente una parte fundamental del estilo de vida urbano en México.

Lamentablemente no todo son cosas buenas, con una historia que comenzó en 1969, han sido muchos los reportes de cosas "extrañas" relacionadas con el Metro, desde incidentes peculiares, interacciones con cosas inexplicables o directamente fenómenos paranormales que nadie puede explicar debido a la naturaleza del servicio y al estilo arquitectónico de muchas de las estaciones, es normal que varias personas tengan una sensación anormal al momento de usar el Metro, no obstante, los siguientes son reportes de incidentes específicos, los cuales le han sucedido a más de una persona, lo cual a convertido a las siguientes historias en las leyendas más aterradoras del Metro de la CDMX.

Sigue leyendo:

Viaje a lo más oscuro: los 5 comerciales televisivos más aterradores y perturbadores de la historia

Se viraliza aterrador VIDEO: niño golpea una puerta en medio de la noche, pero al abrirla no hay nadie

Las historias más aterradoras del Metro de la CDMX

El niño de Pantitlán. ¿El alma en pena de un pequeño o algo más siniestro?

El menor ha sido visto caminando los interminables pasillos de la estación Pantitlán

Créditos: Especial

La estación Pantitlán del Metro es uno de los puntos de mayor afluencia de usuarios debido a que esta locación es un punto de convergencia de 4 líneas, no es extraño escuchar alguna anécdota poco particular sobre este lugar, sin duda este segmento es una parte vital del Metro, no obstante, anécdotas de usuarios así como trabajadores de las instalaciones, reportan una aparición regular en las inmediaciones, se trata de un niño pequeño.

El menor en cuestión se encuentra vestido con una playera blanca, unos shorts rojos y destaca por encontrarse descalzo, sorprendentemente, el pequeño ha sido visto a altas horas de la noche, cercano a cuando el servicio del Metro termina, el supuesto fantasma llama la atención de los usuarios y trabajadores al encontrarse solo, en muchas ocasiones se dice que el niño llora desconsoladamente y comienza a reír cuando alguien se acerca en su ayuda, solo para desaparecer en la obscuridad mientras corre lejos de las personas.

La mujer sonriente de la Línea 1: lo peor que podría aparecer en un vagón obscuro

Algunos usuarios incluso han llegado a capturar en imagen la aterradora aparición

Créditos: Especial

La renovada Línea 1 del Metro fue durante muchos años protagonista de una de las historias más macabras relacionadas al Metro, pues se cuenta que cuando los vagos se encuentran prácticamente vacíos, algo aterrador puede ocurrir en cualquier momento, debido a que múltiples personas han reportado ser testigos de una aparición horrenda, se trata de una mujer de cabello negro, algunos la describen como una mujer relativamente mayor y vestida de manera normal, no obstante, los usuarios rápidamente notan algo anormal en la situación.

Se relata que dicha mujer comienza a centrar su atención y mirada en el usuario en cuestión, quien comenta que nadie más en el vagón parece percatarse de la presencia de dicha persona, lo aterrador del asunto es que lentamente el rostro de la mujer comienza a esbozar una sonrisa, la cual se vuelve cada vez más grande y grotesca hasta el punto de que su rostro se encuentra completamente deforme. El horror se detiene cuando el Metro pasa por algún túnel obscuro, momento en el cual la mujer desaparece para nunca ser vista.

El Ingeniero de Metro Potrero - Un trabajador que oculta un espeluznante secreto

Uno de los fantasmas más "amigables" del Metro

Créditos: Cuartoscuro

Se tiene registro de un horrible accidente en la estación Potrero de la Línea 3 del Metro, pues en 1989, el Ingeniero y supervisor de dicha estación, Víctor Castilla Platonoff, perdió la vida al ser arroyado por un tren debido a un accidente, desde entonces múltiples trabajadores aseguran que el espectro del hombre continua laborando en el mismo lugar, siendo una de las apariciones más "amables" e inofensivas de este listado, sin embargo, el susto que este fantasma provoca en los colaboradores no es para tomarse a la ligera.

Empleados del Metro que han laborado en dicha estación, aseguran que suelen ver a un ingeniero que trabaja arduamente en algunas tareas inconclusas, cuando llegan a entablar una conversación con él, el supervisor se muestra amigable y suele actuar como una persona normal, pero lentamente las personas que cuentan esta anécdota comienzan a notar algunos detalles fuera de lugar, como la ropa de este individuo, la cual se ve antigua para la época, así como el equipo de seguridad que porta, el cual se nota desactualizado y viejo. Las historias casi siempre concluyen de la misma forma, el Ingeniero finaliza la conversación presentándose con su nombre completo y se aleja del sitio para nunca ser visto de nuevo, no obstante, el susto empieza cuando algún otro trabajador confirma que dicha persona lleva más de 30 años muerto.

La niña en Terminal Aérea - El obscuro juego de un horrible espectro

¿La niña de la Línea 5 es la aparición más aterradora del Metro de la CDMX?

Créditos: Especial

La Línea 5 del Metro es descrita por varios usuarios como un segmento bastante inusual, pues es un trayecto poco transitado, bastante corto y la mayoría del recorrido se encuentra se encuentra bajo tierra, es por eso que la vibra del lugar puede resultar algo pesada para bastantes personas, lamentablemente, existe otro motivo para tenerle "miedo" a esta famosa Línea.

Varios usuarios aseguran que en altas horas de la noche, en la estación Terminal Aérea, deambula una aparición inusual, se trata de una pequeña niña, quien viste un vestido blanco que cubre casi todas sus piernas, la infante usualmente carga una pelota y se encuentra jugando con ella en los pasillos obscuros de la estación. Lo terrorífico ocurre cuando la menor en cuestión rueda la pelota en dirección al usuario, el cual al agacharse para tomarla, se percata que se trata de la cabeza cercenada de la menor y ella se encuentra decapitada. Otras versiones menos fuertes del relato aseguran que el usuario juega con ella hasta que se percata que la menor no tiene piernas, cosa que lo aterra y provoca que la menor desaparezca.

Un vampiro en Barranca del Muerto - La leyenda urbana más oscura del Metro

Se dice que una criatura horripilante acecha en lo más profundo del Metro

Créditos: Especial

Una de las leyendas más aterradores del Metro comenzó gracias al relato de un usuario en redes sociales, quien reportó un encuentro particular con una especie de criatura en una de las Líneas y estaciones más inquietantes del Servicio de Transporte, pues este recorrido es conocido por ser el trayecto con mayor profundidad bajo tierra, más que cualquier otra Línea.

Resulta que una persona caminaba por los pasillos de la estación en la tarde de un día cualquiera, cuando notó que la afluencia de gente sorpresivamente se redujo de golpe, solo para encontrar a un hombre pálido parado al final del andén, al momento de la llegada del tren, el usuario se subió al siguiente vagón del que entró el misterioso hombre, quien rápidamente se acercó a la pequeña ventana entre los trenes.

Ahí fue cuando la persona que compartió la historia asegura que el extraño tenía unos rasgos faciales aterradores, pues las orejas y los dientes de sujeto eran monstruosamente largos, además de tener unos dedos delgados y mas grandes que el promedio. En la siguiente estación la gente entró como si nada y el misterioso "vampiro" se perdió entre la multitud, desde la publicación de esta historia, múltiples usuarios han comentando que también han cruzado caminos con esta aterradora aparición, quien se cree, ronda en las profundidades de Barranca del Muerto.