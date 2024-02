Viaje a lo más oscuro: los 5 comerciales televisivos más aterradores y perturbadores de la historia

La publicidad televisiva tiene el poder de impactar a la audiencia de diversas maneras, y en ocasiones, algunos comerciales se han destacado por su capacidad para generar miedo, perturbación y una sensación general de inquietud, ya sea de manera intencionada o simplemente por malas decisiones creativas, son muchas las instancias en donde este tipo de promociones han logrado un efecto contrario al de atraer a un consumidor, pues ya sea por una ambientación perturbadora o premisas que rayan en lo terrorífico, algunas marcas han pecado de creativas.

Sorpresivamente, la industria de alimentos tiene más de un ejemplo de contenido que sobrepasó el estándar al momento de desarrollar ideas creativas y originales para vender un producto, pues muchos de estos anuncios pertenecientes a este sector provocan miedo, ansiedad y algunos casos puntuales, generan más horror y terror que muchas películas del género, además del agregado de ser contenidos cortos, los cuales podrías toparte en el televisor sin querer durante una noche cualquiera.

Cadbury's Chocolate - El aterrador ser antropomorfo que aterró a los televidentes

En este comercial emitido en Nueva Zelanda , Cadbury's Chocolate intentó transmitir la idea del espíritu festivo de la pascua usando a un personaje clásico de la literatura infantil llamado Humpty Dumpty, quien es un huevo con características humanas, el cual usualmente se sienta al borde de una barda y por descuidado cae al suelo.

No obstante, para este anunció la dirección artística escogió un diseño hiper realista, dando un aire aterrador el clásico personaje, quien se encuentra en una situación angustiante para un comercial de chocolate, pues el huevo con facciones humanas está sentando en el borde de un edificio, aparentemente contemplando el suicidio, pues el personaje decide saltar al vacío en una escena sumamente perturbadora, si bien el clip termina de una forma inesperada, no lo quita lo aterrador.

Snickers - La aterradora "Criatura" en el supermercado

Si bien la premisa de este comercial se encuentra ambientada en Halloween y posiblemente pretendía ser aterradora, el equipo creativo detrás de esta obra logró superar el diseño de algunos de los personajes más aterradores de la cultura pop, pues se la "criatura" que acompaña la publicidad continúa asustando a los espectadores años después de su emisión.

Durante el corto espacio publicitario se puede observar a una señora que realiza sus compras diarias en un supermercado, al pasar a la sección de dulces se encuentra a un personaje peculiar, pues un "ser" bastante alto intercepta a la ama de casa y le insiste en comprar chocolates Snickers para los niños en Halloween, si bien al final se revela la identidad de esta criatura, la manera en la que esta se presenta, habla y sobre todo, se mueve, ha perturbado a todos los que miran este pequeño anuncio, una jugada magistral por parte de la marca.

Little Baby's Ice Cream - El "Hombre Helado" que se canibaliza en televisión

Igual que el anterior puesto, este comercial fue realizado con la intención de ser perturbador, no obstante, el resultado de este producto sobrepasó lo que la marca tenía pensado, pues con más de 200 millones de reproducciones en Youtube, todos los espectadores coinciden con que este trabajo es demasiado inquietante y aterrador para promocionar no solo helados, si no cualquier producto.

La producción audiovisual es algo bastante simple, no obstante, demasiado aterradora e incluso descrita como "asquerosa", pues se aprecia como una criatura que parece estar hecha de helado, toma una cuchara y comienza a arrancarse pedazos de la cabeza para luego comérselos, todo esto mientras un narrador promociona el sabor del helado, siendo lo más perturbador la mirada del ser, la cual se mantiene fija y con los ojos abiertos durante todo el comercial, sin parpadear, definitivamente un fragmento sacado directamente de un pesadilla.

Burger King - El aterrador "Rey" que acechaba a los espectadores

Burger King sorprendió a la audiencia con los comerciales de "El Rey", pues a mediados de los años 2000, la marcaba presentaba una serie de comerciales protagonizados por un personaje siniestro y perturbador llamado, el cual era una representación del nombre de la franquicia, siendo una persona vestida como monarca, con la diferencia de portar una cabeza de botarga hiper realista, la representación visual y auditiva del personaje generó una reacción mixta, algunos lo encontraron atractivo mientras que otros lo consideraron aterrador.

Pues en la serie de comerciales emitidos por la marca, se muestra a este extraño personaje en variadas situaciones, las cuales se caracterizaban por un aire perturbador y de suspenso, pues en muchas ocasiones "El Rey" aparecía sorpresivamente o se mostraba en escenas que generaban tensión, además se dotó al personaje de una especie de superpodores, pues se movía a gran velocidad, además de desaparecer de un momento a otro, una campaña publicitaria realmente extraña.

Sony - Los perturbadores metrajes que aterraron a Japón

El único puesto de esta lista que no representa a una marca de alimentos, a pesar de que esa parte de la industria domina el mercado en la categoría de comerciales aterradores, la empresa de tecnología, electrónicos y entretenimiento, Sony, posiblemente se lleve el premio a la serie de anuncios mas perturbadores y horribles, pues al ser una empresa asiática, los conceptos de marketing de esta marca están muy lejos de la comprensión y gusto de la audiencia occidental.

Con el lanzamiento de la tercera consola de sobremesa, PlayStation 3, Sony aprobó una campaña publicitaria con varios comerciales, en donde los conceptos realmente son difíciles de entender pues se presenta desde cosas amorfas describiendo el poder de la consola hasta referencias a la película Odisea en el espacio, además de eso, todos los anuncios tienen una vibra extraña, la cual perturbó a todos los televidentes de la época, quienes siguen preguntándose que quería lograr la empresa con este tipo de espacios publicitarios.