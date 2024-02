El actor Andrés Baida muestra la guía de tendencias masculinas para primavera-verano

Andrés Baida, que está por cumplir 29 años, incursionó en la actuación hace tan sólo unos años.

“Estaba estudiando Actuaría, me confundí de carrera, al parecer, era actor (risas). Al principio no sabía a qué dedicarme. Acabé la preparatoria y no sabía qué hacer con mi vida. Tenía la espinita de la actuación, pero nunca me animé, me daba mucha pena hacer castings porque vivía en Cancún y era imposible hacerlo presencial, así que era mandarlo en línea, grabarte un video, y yo me moría de la pena. Como era bueno en números, dije, los acuarios no ganan mal”, y a pesar de los aprendizajes que le dejó esta etapa, no era su sueño.

“Me sentía que estaba sólo existiendo, fueron dos años muy raros. No digo desaprovechados, porque aprendí muchas cosas, crecí, me conocí y ya después fue que me quité la espinita”, aseguró el actor.

Ha participado en proyectos como Control Z, ¿Quién mató a Sara?, Like, y Mi Secreto. Aunque decidió seguir su pasión nos confesó no fue una decisión sencilla, pues le dio miedo en un inicio.

“Inclusive mientras estaba estudiando, a cada rato, cada semana nos ponían a prueba, por así decirlo, nunca sabías si ibas a seguir o no, eran tres años de carrera”, comentó.

Look: Tommy Hilfiger. Foto: Eduardo Ramos

Agregó que una vez que les llamaban era para terminar ahí sus estudios.

“Era horrible, era tristísimo, así que fue una constante de preocupación de si estaré haciendo lo que debo estar haciendo, estoy en el lugar correcto, pero sobrevivimos”.

Sin embargo, Andrés nos compartió que para él, el qué dirán nunca ha sido un factor importante.

“Eso fue algo que aprendí durante mis dos años estudiando la carrera, porque me conocí, yo vivía prácticamente solo, más que con mis perros en ese entonces, y, por ende, yo nada más iba a la universidad, me regresaba, iba a trabajar, iba al gimnasio, lo hacía solo, y empecé a conocerme a mí, a platicar conmigo, a aceptarme, a enfrentarme a mis demonios, y fue donde dije, ‘este soy yo, a quien le guste, qué padre, y a quien no, también, no pasa nada, no tengo que caerle bien a todo el mundo, y me encanta ser yo, me encanta conocerme, enfrentarme, todo eso fue parte de quién soy’”, aseveró Baida.

Uno de sus grandes retos profesionales ha sido el saber enfrentarse a los “no”.

“El aprender a aceptar el no, porque cuando te dicen no, ‘es que no me gusta tu trabajo, no me gustas todo tú, todo tú no sirves’, es durísimo. Atravesar y entender eso al principio es fuerte. Te das cuenta de que al año haces mil cosas donde no vas a quedar, y llega algo que tal vez te vayas a acomodar, pero el no es durísimo, aprendes a lidiar con él”, compartió Andrés.

Saco y zapatos: Zegna / Pantalón: David Silva / Collar: Swarovski. Foto: Eduardo Ramos

Quién añadió que lo que más le gusta de darle vida a personajes es, “que tengo otra oportunidad de vivir, estoy viviendo en otra época, estoy viviendo otras emociones, estoy conociendo otro tipo de gente, darle la oportunidad a una voz de ser escuchada. Es muy divertido estar jugando, por decirlo así, yo veo la televisión como un juego, un juego serio, como un niño chiquito que está jugando a policías y ladrones. A mí me encanta sufrir, hacer cosas de villano, tienes la oportunidad de ser alguien más, de salirte de tu vida cotidiana”.

Asimismo, nos contó de un proyecto que aún estamos por ver que lo enfrentó a un desafío nuevo, ser protagonista.

“Fue como poner la producción en mis hombros, fue un reto impresionante todos los días yo acababa diciendo, ‘¿lo hice mal?’. Inclusive no con la crítica externa, sino con la interna, y eso es durísimo porque si te ayuda a no soltar siempre exigirte y dar lo mejor, pero luego eso es cansadísimo."

"Yo estaba emocional y físicamente drenado, pero me llevo muchas cosas bien bonitas porque dije, ‘lo logré, sí pude hacer algo que yo siempre había querido hacer. Acabé con un gran sabor de boca”, comentó Andrés.

Y también nos adelantó sobre un proyecto muy especial que estrena el siguiente mes de marzo.

“Ariel fue muy divertido, fue un proyecto muy padre hecho con mucha pasión, con mucha empatía de compañeros y siempre nos aventurábamos. A mí me encanta improvisar a veces un poquito más cuando se va hacia el lado de la comedia, se prestaba para eso, y siempre, cada escena era diferente porque le cambiábamos cosas y eso me divirtió muchísimo."

"Me daba la oportunidad de ver todas las posibilidades, no quedarme nada más con el texto sino ¿qué le puedo aportar yo a este personaje? Y eso fue muy lindo”, aseguró.

Total look: Ferragamo. Foto: Eduardo Ramos

Algo en lo que le gustaría incursionar es el género del terror, “perder un brazo, volverme loco, me encanta en ficción la sangre, cuando hago escenas donde me golpean o algo y tengo sangre en la cara, yo estoy fascinado en la vida real no tanto (risas), pero sí cuando es ficción”.

Además, cuestionamos al actor sobre cómo se ve dentro de 10 años:

“Madre santa, ojalá todavía dedicándome a esto, rodeado con la misma gente, con la misma historia con la que estoy ahora que es mi familia y sí ya mejor plantado."

Ahorita llevo cuatro años de carrera prácticamente, ya serían 14 casi 15, espero que ya esté posicionado en otra situación”. Y nos dio su mejor consejo para que sigamos nuestros sueños, “que se enfrenten, que se avienten. El primer paso es el más difícil, que es el hacerlo, quitarte la espinita y siempre confiar en ti”.

Total look: Ferragamo. Foto: Eduardo Ramos

EL ESTILO DE ANDRÉS

¿Cómo describes tu estilo?

Va cambiando, la verdad siento que te ves bien cuando te sientes bien. Me gusta ponerme ropa cómoda, si por mí fuera, andaría en pants, calcetas y chanclas todo el día, me gusta la ropa holgada, cosas baggy.

¿Te gusta probar tendencias?

Sí, la verdad es que a quien no le gusta. Me gusta andar explorando.

¿Tienes alguna tendencia favorita?

El oversize. Quieras o no, si tienes las inseguridades tontas, mundanas de que estés medio inflamadito y estás sentado, o lo que sea, con esa ropa pues puedes estar tranquilamente y no se te nota absolutamente nada, te da hasta más confianza.

¿Hay alguna prenda o accesorio que jamás usarías?

Fíjate que no, me gusta mucho usar de todo, siento que la ropa, dependiendo de tu seguridad, no tiene género, así que lo que sea me pondría, excepto zapatos muy apretados.

Si entramos a tu clóset, ¿qué es lo que más podríamos encontrar?

Ropa color negro, totalmente, parece que estoy deprimido, pero no, todo es negro, no sé, me encanta porque no hay pierde.

EN TENDENCIA COLORES TIERRA

La gama de tonos cafés será siempre un must en tu clóset, y esta primavera-verano se vuelven los tonos favoritos para looks en tendencia. Además de que es muy sencillo de combinar, por ejemplo, con blanco o rojo.

ESTILO SPORT

Amamos la comodidad de este tipo de prendas. Opta por un total look que te de ese estilo deportivo y muy cool para un outfit casual.

PANTALONES AMPLIOS

Un pantalón ancho o wide leg hará toda la diferencia en un look para convertirlo de clásico a edgy. Puedes optar por llevarlo con un cárdigan o bien darle un twist a un traje.

TRAJES

Un básico para siempre. Puedes llevar desde algo muy classy hasta crear algo con más propuesta con un saco cruzado, oversize o de solapa simulada.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Eduardo Ramos / Grooming: Alexis Rodríguez / Styling: Rodrigo Alcántara / Asistente de moda: Melissa Elías

MAAZ