Rocky Balboa: todas las películas del "Semental italiano" ordenadas de la peor a la mejor

Sangre, sudor, golpes y una historias entrañable han hecho de la saga de Rocky una de las más queridas en el mundo del cine, a través de siete películas, Sylvester Stallone se encargó de encarnar a uno de los personajes más míticos y reconocibles en más de cuatro décadas. Pese a que la tecnología y la forma de contar historias ha avanzado mucho, el "Semental italiano" sigue vigente.

Sí bien solamente una de sus entregas ha sido merecedora de los Premios Oscar, entre sus fans ha habido un debate intenso y constante para ponerse de acuerdo con cuál es la mejor de las cintas que se estrenaron entre 1976 y 2006. Para este top no se tomarán en cuenta las entregas de Creed, el spin off protagonizado por Michael B. Jordan que expandió la franquicia.

Sigue leyendo:

Contén la respiración antes de ver cómo luce ‘Ivan Drago’ de ‘Rocky IV’ a sus 65 años de edad

Sylvester Stallone visita al papa Francisco en el El Vaticano y “le cantó un tiro” | VIDEO

La cinta es una de las más aclamadas en la historia del cine. FOTO: Archivo.

6.- Rocky V: la peor película de la saga

Este es uno de los puntos que es casi unánime entre los fanáticos, debido a que Rocky V se aleja de la esencia de estas producciones y se centra en un pugilista que no termina de convencer. Tommy "The Machine" Gunn sirve como excusa para tratar de dar un cierre al personaje encarnado por Sylvester Stallone, pero no es suficiente ni como protagonista, ni como villano.

El enfrentamiento final se lleva a cabo en una calle, con una coreografía torpe que no ayuda a crear una emoción de verdadero peligro. Hay secuencias que parecen querer ahorrar tiempo y presupuesto con montajes con poca atención al detalle, así como diálogos que no ayudan a crear una atmósfera profunda o emocionante.

Además de esto, durante varios momentos no se sabe si el protagonista es el "Semental italiano" o su pupilo. Por si fuera poco, la secuencia de entrenamiento sirve más como una síntesis para crear el conflicto entre Rocky y los demás personajes, lo cual resulta flojo para el espectador, quien se queda sin conocer muchos de estos problemas.

Esta cinta tiene las peores calificaciones de toda la franquicia. En plataformas como Internet Movie Data Base fue evaluada con un puntaje de 5.3, mientras que en Rotten Tomatoes alcanzó el 31 por ciento del total.

Para poder mantenerse antes de grabar la cinta, Stallone vendió a su perro. Al recibir su primer cheque, lo recobró pagando más de lo que recibió.

¿De qué trata Rocky V?

En esta película, Rocky termina por colgar los guantes debido a que las consecuencias de haber enfrentado a Ivan Drago le cobran factura. Pese a no quererlo en un inicio, comienza a entrenar a un joven al que interpreta el actor y boxeador Tommy Morrison. Esto le permite al deportista retirado poder vivir una segunda etapa de gloria al ser el hombre detrás de una leyenda naciente.

Tommy traiciona a su entrenador para buscar convertirse en campeón, después de que se dejara engatusar por un representante que busca exprimirlo y después desecharlo. El pupilo termina viviendo debajo de la sombra de su entrenador, lo cual lo lleva a acumular rencor en su contra.

Al final, hay una confrontación entre los dos. El promotor busca sacar algún ingreso económico de este encuentro; sin embargo, Balboa se niega y termina por darle la última lección a su antiguo estudiante.

Rocky vs Tommy "The Machine" Gunn: pelea completa

5.- Rocky III: la primera vez que el campeón del mundo tuvo miedo

De aquí en adelante, las películas del boxeador rivalizan con un margen cada vez menor, debido a que cada una explota de manera interesante la franquicia y las características del personaje principal. La tercera entrega de estas cintas se centra en ofrecer una mirada humana del peleador.

Pese a que en un principio era un hombre que no tenía nada que perder y que pasó a convertirse en alguien que quería demostrarse algo, con esta cinta Rocky Balboa llegó a experimentar el miedo ante la posibilidad de enfrentarse a Clubber Lang (Mr. T), el único boxeador que logró quitarle la corona con base en fuerza bruta.

La mayor parte de la cinta se centra en mostrar a un personaje que carece de espíritu al perder a su mentor, su lugar como el campeón del mundo, así como la necesidad de encontrar una razón para continuar y enfrentarse contra sus propias falencias. La cinta se adereza con la llegada de Carl Weathers para retomar su papel como Apollo Creed y así dar una de las secuencias de entrenamiento más reconocibles de la historia.

Rocky es uno de los personajes más queridos y seguidos en el cine.

¿De qué trata Rocky III?

Tras vencer a Apollo Creed en la esperada revancha al combate del siglo, Rocky se percata de que su entrenador, Mickey Goldmill, interpretado por Burgess Meredith, ha estado evitando que pelee con uno de los retadores. Esto lo lleva a enfrentarse a Clubber Lang, un personaje interpretado por Mr. T., el cual termina por vencerlo de forma contundente en el ring.

La intensidad del momento ocasiona que Mickey no pueda estar en el lugar para darle consejos. Al final de la pelea, el entrenador muere. El duelo, la culpa y la sensación de que las cosas lo sobrepasan, llevan a Rocky a sentirse insuficiente para volver al cuadrilátero.

No es sino gracias a la ayuda de su esposa Adrian (Talia Shire) y de su antiguo rival, Apollo Creed, que logra vencer este obstáculo y se enfrenta no solamente a Lang, sino a sus más grandes miedos. Lo más destacable de la cinta es el enfrentamiento contra el enemigo en turno, el cual recibe de vuelta el temor que ocasionó en el "Semental italiano" al inicio de la cinta.

Rocky vs Clubber Lang: la batalla sin miedo

4.- Rocky II: ¿quién gana entre Rocky y Apollo creed?

A partir de este lugar es donde comienzan las controversias entre los fanáticos de la franquicia, debido a que todas las piezas son excepcionales en su estilo. Por su parte, Rocky II es la esperada secuela de una historia que muchos declararon exitosa. El final agridulce de la primera entrega, en la cual Rocky pierde su primera batalla por el título, dejó al público con el deseo de ver otro encuentro entre el italoamericano y Apollo Creed.

Lo interesante de la película es ver cómo el personaje interpretado por Sylvester Stallone no solo es visto como un peleador, sino que debe enfrentarse a la necesidad de ser un proveedor para su familia, mientras su alma arde por la necesidad de volver a experimentar una lucha a muerte contra Creed.

A la par de esto, se ve inmerso entre el coma de su mujer, el ser padre. Todos estos obstáculos los resuelve poco a poco en una trama que algunos les parece pausada, pero que va mostrando cada uno de los pasos cómo Rocky deja de ser para sí mismo un don nadie y comienza a convertirse en un verdadero hombre.

Mientras ocurre esto, la cinta juega también con la postura de Apollo Creed, quien debe demostrare a sí mismo que la hazaña de su enemigo no fue sino suerte y él tiene las capacidades para poder conservar el cinturón.

En la segunda cinta el boxeador se convierte en padre.

¿De qué trata Rocky II?

Después de enfrentarse al campeón del mundo y perder la pelea, Rocky decide tomar un trabajo normal para poder mantener a su esposa y a su hijo que está por llegar al mundo. Sabe que no habrá otra oportunidad para enfrentarse a Creed, por lo que la lucha por el campeonato es ahora solamente un buen recuerdo.

No obstante, el ego de Apollo y las críticas que recibió por supuestamente haber sido beneficiado de manera injusta por los jueces dan pie a que Balboa pueda tener su revancha en el ring. El único obstáculo de esto es que Adrian no quiere que siga peleando y termina cayendo en una especie de coma.

Aunque Mickey intenta que el pugilista siga su entrenamiento, la preocupación sobre su mujer lo llevan a dejar todo de lado. Durante esta etapa, Balboa se vuelve más introspectivo, mejora diversas cosas como su forma de hablar y pasa tiempo practicando su lectura.

Cuando su mujer despierta del coma, decide volver a ponerse los guantes y a optar por la revancha que el público esperó durante varios años.

Rocky vs Apollo Credd: la revancha de Balboa

3.- Rocky IV: Ivan Drago vs Rocky Balboa / Rusia vs EU

La polémica surge desde este lugar debido a que muchas personas han elegido la quinta película de la franquicia como la mejor entre todas. Para muchos inclusive es más reconocible que las demás producciones de la saga, al punto de que inclusive tiene la aparición de su villano en el spin off de Creed junto con su propio hijo.

Es una de las películas más analizadas de Hollywood debido a la forma en la que muestra e choque entre Rusia y Estados Unidos durante la etapa de la Guerra Fría. De un lado se muestra a Ivan Drago como un boxeador sometido a entrenamientos artificiales para lograr un mejor resultado solventado únicamente en la ciencia.

Del lado de Estados Unidos, Rocky es mostrado como un personaje creado bajo la cultura del esfuerzo y el trabajo duro, valores que son afines con la visión de vida de los norteamericanos y que se destacaron durante el periodo en el que ambas naciones estaban a un paso del conflicto armado.

Además de esto, la película ahonda en la furia que sintió el protagonista al perder a uno de sus mejores amigos, a la necesidad de venganza y además de incluir una de las secuencias de acción más intensas y largas de la saga.

En esta cinta enfrenta al rival más poderoso de la saga: Ivan Drago.

¿De qué trata Rocky IV?

Tras la aparición de un boxeador ruso que presume poder noquear a cualquiera que se le ponga enfrente, Apollo Creed decide hacerle frente en un evento en el que lo que más resalta es su patriotismo. La batalla es tan dura que el norteamericano termina por caer muerto sobre el cuadrilátero.

Ante esta situación, Balboa decide viajar a Rusia para enfrentarse al púgil que acabó con la vida de su amigo. En el país europeo, se encuentra ante el asedio de los locales, a un clima extremo y una batalla sin cuartel en la que todo parece ir en contra. Además de tener que enfrentarse a un panorama complicado, "El Semental italiano" también hace frente a una audiencia en contra que pide simbólicamente su cabeza.

Rocky vs Ivan Drago: la batalla del siglo

2.- Rocky Balboa: el cierre que merecía la franquicia

Para muchos, esta es la mejor cinta de la franquicia; no obstante, hay diversos elementos por los cuales debería quedarse en el segundo puesto. La premisa, aunque con corazón, puede sonar un tanto irreal, debido a que pone en el ring de nueva cuenta de Balboa, pese a que pasó dos décadas de retiro.

La historia secundaria del boxeador con una de las sus vecinas parece resulta orgánica e inclusive innecesaria para la trama. El conflicto entre el pugilista y su hijo se resuelve casi de la nada. No obstante, resulta sólida en los puntos fuertes de estas películas, un buen enfrentamiento, una secuencia de entrenamiento bien definida, así como momentos emblemáticos hacen de esta producción una de las mejores de la saga.

Por si fuera poco, el final agridulce de esta entrega conjunta un gran homenaje a la producción que fue estrenada para celebrar los 30 años de la franquicia. En conjunto con las demás películas es una gran obra que da un cierre perfecto a la saga, por sí sola resulta floja, por lo que solamente es admirada por los fanáticos de esta historia.

Con esta cinta se revivió al personaje tras 30 años de haberse originado.

¿Se qué trata Rocky VI?

La muerte de Adrian (Talia Shire), el retiro de los cuadriláteros, el alejamiento de su hijo y el atender un restaurante se convirtieron en el día a día para el excampeón del mundo. La existencia del boxeador podría quedar ahí; sin embargo, una simulación de una pelea hipotética con el campeón mundial actual, Mason Dixon, reaviva la imagen de Rocky en la prensa deportiva.

Esto lleva a que el exdueño del cinturón de los pesos pesados se cuestione si tiene que volver a ponerse los guantes. En él pesan los años, pero a su favor juega el fuego que siente en su interior y las ganas de quemarse encima del cuadrilátero.

Al fin, Rocky decide entrar en una pelea con varias desventajas, pero que le permitirá medir y comprobar que solamente se necesita espíritu para demostrar que a un campeón lo hace su corazón.

Rocky vs Mason Dixon: el renacer de una leyenda

1.- Rocky I: uno de los mejores guiones en la historia del cine y una película ganadora del Oscar

No por nada la primera entrega de la saga es la única que ganó algún Premio Oscar, en total se llevó tres: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje. La cinta escrita por Sylvester Stallone se convirtió en un clásico instantáneo del cine debido a su honestidad, así como la originalidad de la historia.

En ese entonces conquistó la narrativa de un personaje que no tenía nada que perder y aún así se enfrentaba al mayor rival que podría enfrentar. Pese al bajo presupuesto de la producción, la actuación del protagonista y su rival Apollo Creed (Carl Weathers), así como la buena utilización de la música y secuencias que se convirtieron en un emblema de esta saga la hicieron una de las más recordadas.

Es la mejor de las seis cintas por la capacidad con la que se captó la esencia de un aspirante al título y de las dificultades para practicar este deporte en tiempo donde esto era desconocido para el público en general. Por si fuera poco, la historia de superación y de redención hizo que cualquier conectara con este personaje que se volvió uno de los iconos más importantes de la cultura audiovisual.

Carl Weathers aparece en todas las primeras cinco cintas.

¿De qué trata Rocky I?

Rocky Balboa es una boxeador amateur al que parece habérsele pasado el tiempo para poder lograr algo en el deporte. Con 30 años de edad, aún pelea en encuentros casi clandestinos en los que puede ganar unos cuantos dólares. Solitario, sin amigos verdaderos y trabajando como cobrador de Tony Gazzo, un mafioso, el hombre no ve una forma de salir adelante.

Mickey Goldmill, entrenador del gimnasio donde Balboa practica, cree que el deportista tiene lo suficiente como para poder llegar lejos en la disciplina, pero que la desidia, la falta de entrenamiento constante y la pasión por esta actividad lo detienen para explotar su máximo potencial.

Contra todo pronóstico, el campeón del mundo, Apollo Creed se queda sin rival para su próxima defensa por el título. Nadie quiere enfrentar al púgil debido a la letalidad con la que se conduce en el escenario. Esto lleva al boxeador a elegir entre la lista de peleadores en Filadelfia a Rocky, solamente porque su apodo, "El Semental italiano", le pareció divertido.

Aunque en un inicio pensó en evitar la pelea, Balboa acepta el reto, pide ayuda a Mickey para enfrentar a su rival y se sube al ring con la única intención de probarse que puede contender contra el más grande en la escena.

Rocky vs Apollo: la génesis de una rivalidad única

¿Dónde están y ver Rocky Balboa películas 1, 2, 3, 4, 5 y 6?

A lo largo de los años, estas películas protagonizadas por Sylvester Stallone han sido integradas a diferentes plataformas de streaming, en la actualidad, estas entregas están disponibles en su mayoría en tres aplicaciones. Solamente no se puede ver en las mismas la segunda cinta.

¿Dónde se puede ver Rocky I en streaming?

Paramount+.

Amazon Prime Video.

Apple TV (50 pesos).

¿Dónde se puede ver Rocky II en streaming?

Claro video

¿Dónde ver Rocky III en streaming?

Paramount+.

Amazon Prime Video.

Apple TV (50 pesos).

¿Dónde ver Rocky IV en streaming?

Paramount+.

Amazon Prime Video.

Apple TV (50 pesos).

¿Dónde ver Rocky V en streaming?

Paramount+.

Amazon Prime Video.

Apple TV (50 pesos).

¿Dónde ver Rocky Balboa en streaming?