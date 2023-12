Niño replica icónica frase de Rocky Balboa y se roba el corazón de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone fue sorprendido por un pequeño niño que le recitó la frase más icónica de Rocky Balboa, personaje que lo llevó a la fama en 1976 cuando se estrenó la película y del que realizó toda una franquicia que sin duda ha quedado en el corazón del público.

Pero lo que cautivó al querido actor fue que mientras se encontraba en Filadelfia, Pensilvania en Estados Unidos, donde ocurre la trama de la primer película para participar en la celebración del "Día de Rocky", fue increpado por un niño que demostró ser el más fan de la saga y recreó junto a él la icónica frase del boxeador más famoso del mundo.

El emotivo momento quedó grabado en video Foto: TikTok elcomerciope

Afortunadamente todo quedo registrado en video, en él se ve como Sylvester Stallone está frente a la estatua del personaje favorita del séptimo arte colocada en Filadelfia en honor a la saga cuando este pequeño llega y le empieza a recitar la poderosa frase que quedó en la memoria de los fanáticos de la saga.

Comienza a recitarle "déjame decirte algo que ya sabes" y el actor comienza a repetir la frase, entre ambos recrean la escena de la película Rocky Balboa que se estrenó en el año 2006, palabras con las que el boxeador trata de darle una lección a su hijo en la trama para que deje de culparlo de todo afronte al mundo real.

La película se estrenó en 1976 Foto: Instagram

rockybalboa_

"Voy a decirte algo que tú ya sabes, el mundo no es todo alegría y color. El mundo es un lugar terrible, y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si tú no se lo impides. Ni tú, ni yo ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar, así es como se gana. Si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes.Y no podrás estar diciendo que no estas donde querías llegar por culpa de él, de ella ni de nadie, eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo", es la frase que hasta el momento es recordada por los televidentes.