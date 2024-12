Científicos descubren ardillas carnívoras que cazan a sus presas, ¿son un peligro para las personas?

Al igual que los seres humanos, los animales se adaptan a su entorno para sobrevivir, situación que ha incrementado en los últimos años. Partiendo de esto, la revista Journal of Ethology presentó el resultado de la investigación “Vole hunting: novel predatory and carnivorous behavior” que reveló que existen ardillas carnívoras.

Mediante el artículo se explica que se trata de ardillas situadas en California, Estados Unidos, cuya actividad fue monitoreada e incluso grabada en videos. Este material permitió conocer la evolución de estas ardillas que fueron captadas comiendo carne.

Como resultado de la investigación -que realizaron científicos de la Universidad de Wisconsin Eau Claire y la Universidad de California -ahora surgió una teoría que expone que estas ardillas son carnívoras, pese a que siempre se habían considerado omnívoras; esta alimentación incluye frutos y vegetales, así como carne, pero la base de su dieta gira en torno a semillas, frutos secos y vegetales.

“Registramos 74 eventos de caza y/o consumo de topillos durante 18 días de trabajo; 65 de estos eventos ocurrieron en días de observación formal”, se explica en la investigación.

Un estudio reveló que ardillas de California, Estados Unidos, ya consumen carne. Foto: IA.

¿Las ardillas son carnívoras?

El estudio destaca que la muestra se centró en ardillas terrestres que viven en el Parque Regional Briones, donde mostraron un comportamiento fuera de lo habitual porque en los videos se observa que cazaron topillos, que también son roedores, pero de menor tamaño. Sumado a esto, hay otros dos aspectos que llamaron la atención de los investigadores:

No se trataron de hechos aislados, ya que esta conducta se presentó en el 42% de las interacciones con estos roedores Las ardillas terrestres no sólo comieron topillos, sino que los cazaron e incluso compitieron para lograr esto

La investigación -que Journal of Ethology publicó ayer 18 de diciembre- enfatiza otro aspecto del nuevo comportamiento que tuvieron estas ardillas terrestres: en julio pasado incrementaron los casos de cacería de topillos.

¿Por qué las ardillas empezaron a comer carne?

De momento, los científicos no tienen una respuesta puntual acerca de este comportamiento carnívoro, pero indican que podría ser una consecuencia de los cambios en el entorno ante la presencia humana; por ende, estos roedores estarían viviendo un proceso de adaptación para sobrevivir en el nuevo mundo que los rodea. También influirá que la población de topillos incrementó, lo que estaría afectando la cadena alimentaria.

¿Las ardillas carnívoras son peligrosas para los seres humanos?

Este estudio se enfocó en ardillas terrestres localizadas en el Parque Regional Briones, de modo que no se puede generalizar el comportamiento de todos estos roedores. En el caso de México, esta especie únicamente habita en la península de Baja California, donde no hay reportes de ejemplares carnívoros. Por otro lado, la investigación se encuentra en curso y habría que esperar las actualizaciones.

