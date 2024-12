Perrito es vendido por sus dueños para carne de consumo | VIDEO

Recientemente se viralizó en redes sociales una desgarradora historia que ha conmocionado a miles de usuarios de internet. Fue a través de una denuncia pública en la plataforma X que realizó la organización internacional protectora de animales We Are Not Food, que se dio a conocer el terrible destino que tuvo un perrito de la raza golden retriever.

De acuerdo con la publicación, tras morder a algunas personas, el golden retriever fue vendido por sus dueños a unos comerciantes que trafican carne de perro para locales de comida en Asia.

La denuncia que va acompañada de un video muestra el momento exacto en que los dueños de la mascota llegan a un acuerdo con los comerciantes y se puede ver el angustioso momento que está sintiendo el golden retriver mientras sus dueños negocian y se deshacen de él.

El golden retriever es levantado para colocarlo en la carretilla donde será traslado junto con otros perros. Créditos: Tomada de video

Incluso se observa la mirada temerosa en sus ojos al ser levantado para colocarlo en la carretilla donde será traslado junto con otros perros que se encuentran a adentro de una jaula. El miedo es evidente en su comportamiento y su actitud refleja la confusión que está sintiendo, tal vez porque presiente el final que tendrá.

Este tipo de prácticas, que siguen siendo una realidad en algunas partes del mundo, ha generado indignación. Muchos usuarios en redes sociales han expresado su repudio y han instado a tomar acciones para evitar la venta de perros para consumo.

Venta de perros para consumo en Asia

De acuerdo con la organización Humane Society International (HSI) en toda Asia millones de perros y gatos son sometidos a capturas y matanzas brutales para el comercio de carne para evitar esto la organización realiza campañas durante todo el año en Corea del Sur , Indonesia , China , Vietnam e India para poner fin a esta crueldad.

HSI informó que alrededor de 30 millones perros y 10 millones de gatos son asesinados anualmente para el consumo humano en Asia.

De acuerdo con la organización, los perros y los gatos son arrebatados de las calles, mientras que las mascotas son robadas de sus hogares para abastecer al comercio.

