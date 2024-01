Alexis Vega protagoniza discusión con Tito Villa, revela cómo va su negociación con Cruz Azul

Este miércoles 3 de enero el delantero mexicano, Alexis Vega rompió el silencio para dar su versión sobre cómo van las negociaciones para integrarse como nuevo futbolista del Cruz Azul para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

A lo largo de varias semanas el futuro de Alexis Vega se ha robado los reflectores en la industria del deporte pues equipos como Cruz Azul, Toluca y Galatasaray de Turquía han mostrado interés para sumarlo a sus filas en el presente mercado de fichajes de invierno.

A pesar de los constantes rumores todo parece indicar que "La Máquina" es el equipo que lleva ventaja para hacerse de los servicios del delantero mexicano, sin embargo la tarde de ayer trascendió que las negociaciones estaba detenidas por la negativa de Vega a firmar el contrato que incluía unas clausulas por rendimiento e indisciplinas.

Después de que saliera a la luz la negativa de Alexis Vega, "Tito" Villa, delantero del Cruz Azul, envió un mensaje asegurando que los directivos de "La Máquina" estaba en su derecho de poner esas clausulas. Además aseguró que llegar a La Noria era demasiado "premio" para el delantero mexicano.

Finalmente el ahora analista deportivo de TUDN dijo que Alexis Vega tiene la oportunidad de rehacer su carrera en el Cruz Azul, pero lamentablemente se está poniendo sus muños.

"Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer. Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis", escribió el exdelantero argentino.

Ante el fuerte mensaje que envió "Tito" Villa, Alexis Vega se hizo presente en X para asegurar que la información que salió en los medios de comunicación "totalmente falsa". Le aconsejó al analista deportivo informarse mejor y no compartir noticias falsas.

Finalmente el delantero de Chivas y de la Selección Mexicana dijo que le "extraña" que "Tito" Villa haga más grande la desinformación a pesar de que tuvo un gran paso por varios equipos de la Liga MX.

"Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. Abrazo", escribió.