Conoce en qué partes del cuerpo no debes acariciar a tu gato y que pocos saben

Si hay un animal particular es el gato. Su comportamiento, su independencia, sus formas de ser, hacen que no siempre entendamos bien lo que les sucede y sienten. Un halo de misterio siempre los rodea.

Mónica Alejandra Arciniegas, médica veterinaria y zootecnista graduada de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), explica un aspecto a considerar de los gatos y dice que ellos disfrutan del afecto y las caricias siempre y cuando tengan un carácter sociable. No obstante, si el animal no posee esta personalidad, o no está familiarizado con las personas que se le acercan, es preciso tener en cuenta que al hacerles cariño hay que evitar ciertas partes de su cuerpo. “Se deben evitar la barriga o zona ventral, las patas, la cola y las almohadillas”, comenta Arciniegas.

Es aconsejable observar el comportamiento del felino para notar si tiene cierto malestar, e identificar en qué partes permite ser acariciado ya que posee diferentes niveles de sensibilidad en las distintas zonas.

Partes del cuerpo no deben ser acariciadas en tu gato.

Partes de los felinos que son más sensibles a las caricias

Las patas son los miembros más utilizados por los felinos ya que con ellas se mueven, caminan por los tejados, y se desplazan de un lugar a otro. En ellas se encuentran las almohadillas, en la parte inferior, que cumplen un rol fundamental ya que por medio de ellas los gatos marcan territorio a través de la sudoración que por ellas expulsan.

En las almohadillas están contenidas la mayoría de las glándulas sudoríparas y algunas glándulas ecrinas, que se encargan de generar olores que producen que el animal marque territorio al desplazarse,caminar, rascarse o arañar. Así determinan su espacio o propiedad en un área específica.

Partes del cuerpo no deben ser acariciadas en tu gato.

Otra zona sensible son los bigotes, muy receptivos al tacto y vibraciones. Los bigotes de los gatos funcionan como una suerte de radar y ayudan a la caza de otros animales. Se aconseja no acariciar esta parte del cuerpo del animal.

Otro lugar que suele querer acariciarse son las orejas, pero dada la sensibilidad que tienen no es muy recomendable. La audición de precisión que tienen los gatos los vuelve muy susceptibles al tacto por ello es preciso notar cómo actúa el felinos si estamos acariciándolo y nos acercamos a esa zona.

La cola también es un lugar a tener en cuenta. Al ser una extensión de la columna vertebral dispone de una cantidad de nervios que con algunas caricias puede significarles incomodidad. De este modo se aconseja ser cauteloso a la hora de intentar acariciar esta parte del animal.

Seguir leyendo

Estas son las señales a las que debes estar atento para saber si tu gata está embarazada

Estas son las enfermedades más comunes que aquejan a los gatos que pocos saben