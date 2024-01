Lo bueno y lo malo de la NFL de la Ronda Divisional

Amantes de los emparrillados, este fin de semana nos recordó el por qué la NFL es una de las ligas más espectaculares del mundo, ya que la forma en la que se encuentra estructurada hace que tengamos partidos llenos de emociones y con finales cardiacos, y después de todo lo acontecido, que en breve analizaremos, por fin sabemos quiénes son los cuatro equipos que el próximo domingo se jugarán su pase al Super Bowl, mismo que se disputará el 11 de febrero en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Tendremos finales de Conferencia con duelos inéditos, ya que nunca antes se han enfrentado en estas instancias los Ravens con los Chiefs, ni tampoco los Niners con los Lions, por lo que ambos juegos serán de pronóstico reservado. Por tercera ocasión en los últimos años, Patrick Mahomes ha dejado fuera de la contienda al equipo de los Bills, quienes bajo el mando de Josh Allen parecían destinados a romper con esa hegemonía, sin embargo, nadie contaba con que el pateador Tyler Bass haría de las suyas, fallando el gol de campo que al final del tiempo regular les hubiera dado el empate momentáneo en el marcador.

A continuación, les tenemos el resto de la información de lo acontecido durante esta ronda Divisional de playoffs:

Lo Bueno

Después de una primera mitad bastante cerrada y un tanto discreta, Lamar Jackson salió para la segunda parte del encuentro a demostrar el por qué es uno de los jugadores de mayor impacto en toda la NFL, ya que verdaderamente se echó a su equipo al hombro, terminando el encuentro con cuatro anotaciones, dos de ellas por la vía terrestre, con lo que le dio la victoria al equipo de Baltimore.

Este partido era muy importante para Jackson, debido a que fue la primera vez en la que pudo ganar un encuentro de playoffs jugando de local, ya que en las dos ocasiones anteriores habían sido eliminados.

Desde el año 2013, el equipo de los Baltimore Ravens no llegaban a una final de Conferencia, partido en el cual le ganaron a los New England Patriots para posteriormente coronarse en el Super Bowl en contra de San Francisco, de la mano de Joe Flacco.

Esta será la primera ocasión en la historia de la franquicia en la que jugarán como locales en el campeonato de conferencia, lo cual deben aprovechar al máximo, si es que quieren que Lamar Jackson no sea recordado únicamente como un gran jugador que nunca pudo conseguir un título para su equipo.

El equipo de los San Francisco 49ers, quienes, a pesar de que se encontraron al borde de la eliminación durante una gran parte de la segunda mitad, mantuvieron la calma y se terminaron imponiendo al equipo de los Green Bay Packers, apoyándose plenamente en la experiencia y el talento de sus jugadores, sobre todo de Christian McCaffrey, quien terminó con más de 100 yardas y un par de anotaciones, así como de Dre Greenlaw, liniero defensivo que interceptó a Jordan Love en dos ocasiones, sellando así el marcador final.

Por tercer año consecutivo los Niners se encuentran en la final de la Conferencia Nacional, lo que nos dice mucho del excelente trabajo que han realizado el Gerente General John Lynch y su entrenador Kyle Shanahan, quien este fin de semana pudo exorcizar sus demonios de una vez por todas, ya que siempre se le ha criticado porque sus equipos no eran capaces de remontar los marcadores en el último cuarto, de hecho llevaba una racha de 30 derrotas consecutivas cuando su equipo iba perdiendo por cinco o más puntos, pero en esta ocasión tanto la ofensiva, como la defensiva, salieron completamente sincronizados en las series finales del partido.

Mención aparte para lo hecho por Brock Purdy, quien tuvo un partido bastante complicado, en gran medida debido a la lluvia, sin embargo, no se achicó en ningún momento, logrando mantener los errores al mínimo, y cuando más lo necesitó su equipo, comandó una ofensiva de 69 yardas al final del encuentro, con la que terminaron por darle la vuelta al marcador, demostrando así el gran temple que tiene en momentos importantes.

Este joven mariscal de campo, quien, a pesar de no encontrarse aún al nivel de Josh Allen o Lamar Jackson, tiene las herramientas y la capacidad de llevar a su equipo hasta lo más alto.

El híbrido receptor Deebo Samuel, a quien extrañó enormemente la ofensiva de San Francisco durante este fin de semana debido a la lesión que sufrió en el hombro, parece que podría estar listo para el próximo domingo, ya que sus rayos X salieron negativos, por lo que, al no tener ninguna fractura, sus posibilidades de jugar se incrementan, lo cual abriría enormemente el libro de jugadas de Shanahan, ya que no cuentan con otro jugador con condiciones similares a las suyas.

Si al principio de la temporada alguien nos hubiera dicho que los Detroit Lions llegarían a la final de Conferencia, no se los hubiéramos creído, sin embargo, aquí nos encontramos, con unos Lions que se encuentran a una victoria de rugir en el Super Bowl.

De entrada, las casas de apuestas dan como favoritos a los Niners por siete puntos, sin embargo, con la garra que estos Lions han jugado, se espera que el juego esté mucho más apretado que eso, y en una de esas terminan dando la campanada y se llevan la victoria, ya que si algo los ha caracterizado este año ha sido la entrega de sus jugadores, quienes están dándole un giro a una franquicia que había estado acostumbrada a perder, mentalidad que ha cambiado desde que los dirige Dan Campbell.

Patrick Mahomes no termina de sorprender a propios y a extraños, y es que a pesar de que por primera vez jugó un partido de playoffs como visitante, ante un público bastante hostil, salió al terreno de juego con la calma y precisión que tanto lo ha caracterizado durante su carrera, diseccionando con sus pases a la defensiva de los Bills, la cual tuvo muchos problemas para detenerlo.

Sus dos pases de anotación no pudieron haber sido con alguien más que Travis Kelce, quien no anotaba desde la semana once, con lo que hicieron historia, ya que llegaron a 16 anotaciones en postemporada, convirtiéndose en la dupla que más anotaciones ha tenido en la historia dentro de playoffs, superando incluso a Joe Montana con Jerry Rice y Tom Brady con Rob Gronkowski.

Es de llamar la atención el abrumador dominio de los Kansas City Chiefs en la Conferencia Americana desde que Patrick Mahomes es su Quarterback, ya que por sexto año consecutivo se encuentran en la final de Conferencia, lo cual es equiparable a lo hecho por los New England Patriots cuando contaban con Tom Brady, con el cual llegaron a trece finales de Conferencia. No cabe duda de que nos encontramos ante el inicio de una dinastía, la cual puede durar muchos años más, ya que Patrick Mahomes tan solo tiene 28 años de edad, por lo que le queda muchísimo por delante.

LO MALO

Realmente no se le puede reprochar nada a los Texans esta semana, ya que después de haber ganado solamente dos partidos la temporada pasada, logaron poner en bastantes aprietos a los Ravens durante la primera mitad, sin embargo, este equipo necesita seguir reforzando su línea ofensiva, ya que C.J Stroud se vio presionado durante todo el partido, lo cual evitó que pudiera lanzar cómodamente, y mucho menos anotar.

De igual manera, les vendría bien traer a más receptores de calidad probada, ya que, a pesar de contar con un cuerpo de receptores muy jóvenes y talentosos, la mayoría de ellos se encontraron lesionados durante grandes porciones del año, mermando así el desempeño de la ofensiva, la cual pinta para ser de las mejores gracias a su Quarterback C.J. Stroud.

A los Packers les faltó colmillo para haberse llevado la victoria esta semana, ya que, a pesar de haber jugado de manera increíble, no capitalizaron sus oportunidades con las que pudieron haber liquidado a San Francisco.

Durante la primera mitad su defensiva dejó caer un pase de Brock Purdy que debió de haber sido interceptado, y en la segunda mitad, además de que su pateador falló un intento de gol de campo, Jordan Love hizo su mejor imitación de Brett Favre, lanzando de forma temeraria un pase cruzado, mismo que expuso demasiado y terminó siendo interceptado al final del encuentro.

Love en términos generales tuvo una gran primera campaña al frente de la ofensiva de los Packers, pero ese tipo de errores no se pueden cometer en playoffs.

A pesar de que los Buccaneers dieron lo mejor de sí, no les alcanzó para derrotar al equipo de Detroit, quienes durante la segunda mitad descifraron y superaron a la defensiva, a la cual le terminaron por meter 31 puntos.

Para Tampa Bay los siguientes meses serán de introspección y análisis de lo que viene para ellos, ya que se encuentran muy interesados en que Baker Mayfield continúe con el equipo, pero el mismo Mayfield ha dicho que como condición para que regrese, también deberán de extenderle el contrato a Mike Evans, receptor que ya no se encontraba dentro de los planes de los Buccaneers, por lo que será muy interesante ver si le dan continuidad a este proyecto, o deciden traer a otro mariscal de campo, ya sea reclutado en el Draft o vía la agencia libre.

Ya son tres años consecutivos en los que los Bills no han podido avanzar a las finales de Conferencia, lo cual es algo realmente frustrante para toda su afición, ya que Josh Allen año con año ha ido subiendo su nivel de juego, siendo uno de los mejores Quarterbacks de toda la liga, sin embargo, eso no ha sido suficiente para que su equipo logre trascender, ya que pareciera que realmente se encuentran malditos.

En esta ocasión se quedaron muy cerca de eliminar a los Chiefs, quienes se han convertido en su verdugo últimamente, pero las jugadas que mandaron los Bills durante el último cuarto, así como la ejecución del intento del gol de campo, no fueron las más adecuadas, por lo que ahora se encuentran un año más con la frustración de ser los ya meritos, lo cual es muy difícil de asimilar, debido a que sin importar el gran plantel con el que cuentan, no han podido llegar a un Super Bowl desde hace más de 30 años.

El equipo de Buffalo necesitará reforzar su defensiva, sobre todo la secundaria, la cual lució vulnerable el fin de semana, y a mi parecer el ciclo de Steffon Diggs con el equipo ha llegado a un punto en el cual lo mejor para ambas partes será ir por caminos separados, ya que, durante la segunda mitad de la temporada, no se volvió a ver la chispa que había tenido los años anteriores Josh Allen con él, por lo que próximamente necesitarían hacerse de un nuevo receptor número uno.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff