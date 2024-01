Lo bueno y lo malo de la NFL: Ronda de Comodines

Amantes de los emparrillados, después de una intensa y emocionante ronda de Comodines, han quedado definidos los ocho equipos que se medirán la próxima semana en la ronda Divisional.

Definitivamente hubieron varias sorpresas durante estos encuentros, una de las principales fue por parte del equipo de los Texans, quienes a pesar de la localía, no eran considerados por las casas de apuestas como los favoritos en su encuentro contra los Browns, pero de la mano de su Quarterback novato C.J. Stroud, quien sigue jugando como si fuera un veterano de mil batallas, demolieron de principio a fin a su rival, mientras que los Cowboys no supieron aprovechar su localía en contra de Green Bay, equipo que lució dominante, jugando inspirados.

Sigue leyendo:

Playoffs de la NFL 2024: horarios y fechas de los partidos, así se jugará la Ronda Divisional

Los Bills 'Congelan' el acero de los Steelers

Miami y Pittsburgh nos quedaron a deber, sobre todo por la historia, tradici??n e importancia que estos equipos acarrean en la liga. Lo mejor de los playoffs es que son completamente impredecibles, uno cree que los equipos se comportarán como en la temporada regular, pero la realidad es que en estas instancias un mal partido puede borrar todo lo bueno que se realizó durante el año, por lo que los equipos no pueden pestañear ni distraerse durante ningún segundo.

Baltimore y San Francisco tuvieron la oportunidad de aprovechar esta semana, que fue de descanso para ellos, para analizar a detalle a sus futuros rivales, lo cual podría darles cierta ventaja sobre del resto de los equipos, aunque también podría considerarse una desventaja ya que no llegarán a esta ronda Divisional con el mismo ritmo de juego que sus rivales, quienes vienen embalados. A continuación, les tenemos el resto de la información más relevante de lo acontecido durante esta primera semana de playoffs:

Lo Bueno

C.J. Stroud, de la mano de su entrenador Demeco Ryans, continúa haciendo historia en su primera temporada dentro de la NFL, ya que eliminaron al equipo de los Browns, el cual llegaba a este encuentro con la distinción de ser la defensiva que menos yardas había permitido durante la temporada regular, sin embargo, Stroud se las ingenió para anotarles en tres ocasiones, llevando a su equipo a la siguiente ronda, algo que no conseguían hacer desde enero de 2020.

La ciudad de Detroit sigue de fiesta, y no es para menos, ya que el equipo favorito del rapero Eminem logró avanzar a la siguiente ronda, lo cual rompió el embrujo que parecía que tenían los Lions, dado que desde hace 32 años no habían llegado a la ronda Divisional. Jared Goff tuvo la oportunidad de vengarse de los Rams, quienes lo desecharon hace un par de años, a cambio de Matthew Stafford, jugador que por primera vez en su carrera pudo saber lo que es jugar un partido de playoffs en Detroit, solo que esta vez le tocó estar con el equipo visitante, llevándose la derrota a Los Angeles, pero no sin antes llevarse la ovación de una afición que no lo ha olvidado y lo recuerda con cariño.

Jordan Love y su corredor Aaron Jones, quienes terminaron con tres anotaciones cada uno, nos dieron una cátedra de buen fútbol, tanto aéreo como terrestre, jugando en contra de la que había sido una de las mejores defensivas de la liga, la de los Cowboys, a quienes liquidaron desde la primera mitad del encuentro.

Los Packers llegaron a este partido en el papel de víctimas, pero después de lo mostrado, tanto por su ofensiva como por su defensiva, nos han dejado muy claro que son uno de los equipos más completos de la Conferencia Nacional, y más le vale al equipo de San Francisco tomarlos en serio, sino quieren llevarse una desagradable sorpresa como la que se llevaron los Cowboys, quienes continúan incrédulos de la contundente derrota que les propinaron.

Los Bills no solamente eliminaron a uno de los equipos más ganadores en la historia de la NFL, que son los Steelers, sino que lo hicieron con total autoridad y dominándoles completamente. Su Quarterback Josh Allen, sigue enseñándonos por qué es uno de los jugadores más temidos en su posición, debido a su inteligencia y atleticismo, con lo que puede hacer grandes jugadas por tierra y por aire.

En esta ocasión Allen tuvo un juego impecable, libre de errores e intercambios de balón, lo que será clave que repita la próxima semana si quiere vencer a su archienemigo Patrick Mahomes y al equipo de Kansas City, quienes han sido su criptonita en los playoffs durante los últimos años.

Al equipo de Kansas City no le afectó el haber jugado su encuentro del sábado por la noche con uno de los climas más gélidos que se hayan registrado en la historia de la NFL, ya que no tuvieron problemas para derrotar a los Dolphins.

Como ha venido siendo costumbre durante esta temporada, fue la defensiva la que se llevó las principales ovaciones, ya que solamente permitieron que les anotaran siete puntos.

Aunque la principal fortaleza del equipo haya cambiado para esta temporada, pasando de haber tenido durante los últimos años una temible ofensiva, a tener una defensiva dominante esta temporada, la realidad es que mientras sigan teniendo a Patrick Mahomes en los controles, no dejarán de ser uno de los equipos más fuertes de la liga, y más ahora que su afición ha crecido enormemente debido al ejército de miles de swifties que se han ido sumando para alentar al equipo.

Baker Mayfield oficialmente se encuentra en su mejor momento, lo que tiene muy emocionados a los directivos de Tampa Bay, quienes inmediatamente que termine la participación de su equipo este año, se darán a la tarea de extenderle su contrato.

Ayer por la noche lució muy seguro y sereno dentro de la bolsa de protección, llevando a su equipo a tierra prometida en tres ocasiones.

Mientras otros equipos se encuentran ya de vacaciones, los Chargers y los Falcons se encuentran metidos de lleno en la búsqueda de un entrenador en jefe para sus respectivos equipos, y es que, en estos días, los Chargers ya se entrevistaron con Jim Harbaugh, quien viene de ganar un título con la Universidad de Michigan, mientras que los Falcons están tratando de seducir al legendario Bill Belichick, quien no ve con malos ojos la posibilidad de dirigirlos próximamente.

LO MALO

Se suma un año más en el cual los Cowboys han vuelto a jugar con los sentimientos de sus leales aficionados, quienes siguen sin asimilar la apabullante derrota que sufrieron el fin de semana ante los Packers, por lo que el dueño Jerry Jones tendrá que hacer un análisis a conciencia sobre el futuro del equipo, en el cual probablemente ya no habrá cabida para su aún entrenador Mike McCarthy, así como su Quarterback Dak Prescott, quien, fiel a su costumbre, volvió a cometer errores garrafales en los momentos en que su equipo más lo necesitaba, reafirmando lo que se ha venido diciendo de él durante los últimos años, que es un jugador que se achica ante la adversidad, lo cual es una pena, ya que estaba teniendo su mejor año como profesional.

Para sorpresa de unos pocos, los Steelers nuevamente quedaron eliminados, pero lo que más llamó la atención fue la conferencia de prensa de su entrenador Mike Tomlin una vez que finalizó el encuentro, ya que salió huyendo cuando le preguntaron acerca de su futuro con el equipo, ya que solamente le queda un año de contrato con Pittsburgh, lo cual nos hace pensar que la próxima temporada podría ser su última al frente del equipo, a quienes lleva dirigiendo desde 2007, tiempo en el cual solamente han podido conseguir un título.

Será una pena no poder seguir disfrutando del aguerrido equipo de los Rams, quienes cayeron con la frente hacia el sol y es que no hay nada que se les pueda recriminar de su actuación de este fin de semana, en donde cayeron por un solo punto en contra del equipo de Detroit.

Durante la temporada Matthew Stafford hizo un excelente trabajo desarrollando a uno de los mejores y más carismáticos receptores que hemos visto en la liga últimamente, y sí, nos referimos al novato Puka Nacua, quien en esta ocasión y gracias a sus nueve recepciones, rompió el récord de más recepciones para un novato en un juego de playoffs, por lo que les espera un gran futuro en los próximos años.

Lo mejor que le pudo haber pasado al equipo de Philadelphia es que ya haya terminado su participación en esta temporada, y es que de forma increíble bajaron drásticamente su rendimiento durante las últimas siete semanas, en las cuales perdieron seis partidos.

El futuro de las Águilas luce demasiado incierto hoy en día, ya que se encuentra muy latente la posibilidad de que le den las gracias a su entrenador Nick Sirianni, quien parece haber perdido la brújula al frente del equipo, además de que a muchos de sus jugadores importantes se les terminará el contrato. Por su parte Jason Kelce, uno de los mejores Centros de la liga, con lágrimas en los ojos, acaba de anunciar su retiro, por lo que se vienen meses de muchas decisiones importantes para la directiva del equipo.

El cuento de hadas de Joe Flacco con los Browns parece haber llegado a su fin, ya que después de haber llevado a los Browns a postemporada, Flacco por primera vez en su carrera perdió un encuentro en la ronda de comodines, aunque para los Browns ya fue ganancia el haber logrado llegar hasta dicha instancia, ya que históricamente es una de las franquicias menos exitosas en la NFL, lo cual esperan poder seguir revirtiendo en el futuro próximo, si es que las lesiones se los permite, ya que este año no tuvieron tregua con ellos, principalmente con sus jugadores ofensivos.

A pesar de la derrota de los Dolphins y las imprecisiones en los pases de Tua Tagovailoa durante el cierre de la temporada, Miami no puede darse el lujo de no renovarle su contrato a este joven mariscal de campo, con quien han podido recuperar una mística ganadora que no se les había visto desde hace muchos años.

Mike McDaniel tendrá mucho trabajo que realizar para la próxima temporada, ya que la defensiva del equipo no ha estado al mismo nivel que el de su ataque, por lo que ésta deberá ser su principal prioridad de reforzar durante el próximo Draft y la Agencia Libre.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff