Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: Ronda Divisional

Queridos aficionados, estamos en la recta final de los playoffs, en lo que ha sido otra gran temporada de fútbol americano, por lo que este fin de semana se jugarán los cuatro partidos correspondientes a la ronda Divisional de la NFL, a la cual han llegado los ocho mejores equipos de la liga, gracias al sudor, esfuerzo, disciplina y empeño que han puesto sus jugadores y entrenadores durante los últimos meses.

En esta instancia se encuentra completamente prohibida la palabra derrota, ya que nadie quiere irse a casa con las manos vacías.

Sigue leyendo:

Lo bueno y lo malo de la NFL: Ronda de Comodines

Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: Ronda de Comodines

El sábado iniciarán las festividades con el partido entre los Houston Texans, del novato sensación C.J. Stroud, visitando a los dominantes Baltimore Ravens, quienes cuentan en sus filas con Lamar Jackson, quien es el favorito para quedarse con el trofeo del jugador más valioso de la temporada, y por la noche los San Francisco 49ers buscarán hacer valer su localía, al enfrentarse a un equipo de Green Bay que está que no cree en nadie, sobre todo después de haber dado la campana la semana pasada cuando eliminaron a los Cowboys.

Para el domingo nos espera una cartelera no menos estelar, ya que al medio día los Detroit Lions le harán los honores al equipo de Tampa Bay Buccaneers, y posteriormente cerrarán la jornada los actuales campeones, el equipo de Kansas City Chiefs, quienes visitarán a unos Bills encabezados por Josh Allen, quien buscará llevar a su equipo al juego de campeonato y acabar de una vez por todas con la hegemonía de Patrick Mahomes.

La mesa estará servida para que tengamos un fin de semana lleno de emociones y mucho fútbol americano, así que a continuación, les tenemos nuestro análisis de cada uno de los encuentros:

Houston Texans vs Baltimore Ravens

La última ocasión en que el equipo de los Texans llegó a la ronda Divisional fue en enero de 2020, de la mano de Deshaun Watson, con quien no fueron capaces de ganarle a Kansas City, pero en esta ocasión las esperanzas de la afición texana están puestas en C.J. Stroud, a quien le ha bastado con comandar a su ofensiva durante una sola temporada, para llegar al estrellato.

Lo que el equipo de Houston ha hecho hasta el momento es digno de admiración, ya que, si uno se pone a analizar su plantel, son pocos los nombres de los jugadores que saltan a la vista, sin embargo, se encuentran repletos de jugadores que se encuentran completamente comprometidos con el proyecto que dirige DeMeco Ryans, con quien se encuentran listos para seguir haciendo historia.

Ryans, desde su paso como Coordinador Defensivo de San Francisco, ha demostrado tener un gran liderazgo, y tiene una gran habilidad para mantener motivados a sus jugadores, debido a su carácter, ya que es alguien que vive el fútbol americano de una manera por demás apasionada.

Debido a sus antecedentes, uno pensaría que la principal fortaleza del equipo de Houston es la defensiva, pero ha sido la ofensiva la que realmente se ha llevado los reflectores, y es que ver jugar a su Quarterback C.J. Stroud ha sido todo un deleite para los que amamos este gran deporte, porque ha mostrado liderazgo y mucho talento, mismo que nos ha enseñado desde el fútbol colegial, lo cual le valió para ser seleccionado con la segunda selección global del Draft pasado.

La semana pasada, el equipo de Houston sorprendió al mundo entero al haber eliminado a los Browns, quienes tenían una de las mejores defensivas de la liga, pero al final terminó por sucumbir ante Stroud y compañía.

Por su parte, los Ravens llegan como amplios favoritos a este encuentro, y no es para menos, ya que durante el cierre de la temporada se han visto como uno de los equipos más completos, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Lamar Jackson, a pesar de llevar seis temporadas jugando en la NFL, sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para los equipos contrarios, debido a que su estilo de juego es muy difícil de descifrar, ya que, si te preparas para detenerlo por tierra, entonces te hace trizas con sus pases, o viceversa, por lo que se ha convertido en uno de los mejores mariscales de campo de la liga, gracias a esa dualidad única que posee.

Para este partido Jackson contará con su ala cerrada Mark Andrews de regreso, lo cual será una excelente noticia para ellos, ya que Andrews, quien lleva inactivo desde la semana doce debido a una lesión, es su objetivo favorito en zona roja.

Durante su carrera, Lamar Jackson solamente ha podido ganar un encuentro de postemporada, por lo que su equipo y sobre todo él mismo pondrán todo su empeño para cambiar esta situación, así que es muy poco probable que veamos a los Ravens quedar eliminados esta semana, sobre todo porque han tenido tres semanas para prepararse, además de que su defensiva fue la que menos puntos recibió durante la temporada regular, permitiendo tan solo 16.5 puntos por encuentro en promedio.

Pronóstico Resultado: Houston Texans 17- 28 Baltimore Ravens

Green Bay Packers vs San Francisco 49ers

El sábado por la noche, el Levi´s Stadium se vestirá de gala para que el equipo de la Bahía reciba a los Packers, en lo que ya se ha vuelto una tradición en la postemporada, ya que en los últimos años estos dos equipos se han visto las caras en los playoffs en varias ocasiones.

San Francisco llega como favorito por las casas de apuestas por más de nueve puntos, pero deberán evitar a toda costa que les suceda lo mismo que a los Cowboys la semana pasada, quienes salieron sobrados en contra de Green Bay, y terminaron llevándose una paliza.

De lo que más se ha hablado en estos días ha sido del duelo de mariscales de campo que veremos, y es que Brock Purdy, a pesar de sus excelentes números esta temporada, no ha podido terminar de convencer a sus detractores, quienes piensan que su éxito se ha debido al esquema de juego de los Niners y Kyle Shanahan, sin embargo, para quienes hemos podido observar más a fondo el ataque del equipo, sabemos que el papel de Purdy ha sido mucho más complejo que eso, ya que él es una pieza fundamental para echar a andar el engranaje de la ofensiva.

Christian McCaffrey ha demostrado ser una verdadera amenaza durante toda la temporada, ya que de todos los partidos en los que jugó, solamente en dos ocasiones no fue capaz de anotar, por lo que la defensiva de los Packers se enfocará en detener el ataque terrestre de los Niners, sin embargo, es ahí cuando Purdy tendrá la oportunidad de demostrar su valía, aprovechando los espacios que le brindarán, ya que él no teme jalar del gatillo, con envíos largos para George Kittle y Brandon Aiyuk, además de contar también con Deebo Samuel, quien es prácticamente imposible de detener cuando se encarrera con el balón en sus manos, gracias a su potencia y velocidad.

La defensiva de San Francisco contará con Arik Armstead de regreso para este partido, quien es vital para cerrar espacios en contra del ataque terrestre, lo cual son malas noticias para Aaron Jones, ya que difícilmente podrá repetir una actuación como la que tuvo la semana pasada, en lo que fue un día de campo para él al enfrentarse a los Cowboys, a quienes les corrió para más de 100 yardas, anotandoles en tres ocasiones.

Pero no todo se encuentra perdido para los Packers, ya que, desde la semana once, Jordan Love lidera las estadísticas de los mariscales de campo de toda la NFL en diversos rubros. A pesar de contar con un cuerpo de receptores muy jóvenes, Love ha sabido repartir el balón de manera por demás eficiente entre cada uno de ellos, lo cual ha vuelto muy peligrosa a su ofensiva, ya que puede completar todo tipo de pases, demostrando que no se equivocaron los directivos del equipo al haber dejado a ir al veterano Aaron Rodgers, quien fue su mentor durante un par de años, los cuales Love utilizó para aprenderle al máximo.

Será una prueba muy complicada para San Francisco, pero, para ser campeones, este será el primer gran obstáculo que tendrán que sortear en los playoffs.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 20–26 San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions

Posiblemente éstos son los dos equipos menos valorados en esta postemporada, ya que, de manera discreta y sin hacer mucho ruido, han logrado avanzar hasta estas instancias, gracias al gran trabajo que han venido realizando. Del equipo de los Buccaneers se esperaba muy poco para esta temporada, sobre todo después del retiro de Tom Brady el año pasado, pero trajeron a Baker Mayfield, quien había vivido sus mejores años con los Browns hace mucho tiempo, sin embargo, su carrera ha vuelto a la vida este año, y es que Mayfield se adaptó de maravilla a este equipo, el cual lo ha cobijado y protegido bastante, ya que no le han exigido ponerse la capa de superhéroe, sino que lo han dejado trabajar y aportar su calidad, compaginándose con el resto de sus compañeros, los cuales se encuentran ávidos de seguir sumando éxitos a sus carreras, como es el caso del receptor Mike Evans, quien es toda una institución dentro de Tampa Bay, equipo con el cual ha estado a lo largo de diez años, sumando en todos y cada una de ellos más de mil yardas por recepción, números que seguro le garantizarán un lugar en el Salón de la Fama de la NFL después de que se retire.

La semana pasada, los Buccaneers vencieron con bastante facilidad al equipo de Philadelphia, encuentro en el cual su defensiva lució bastante sólida, sobre todo contra la carrera, ya que permitieron menos de 50 yardas por esa vía, además de que supieron contener perfectamente a Jalen Hurts, quien solamente pudo lanzar un pase de anotación.

Así mismo, Baker Mayfield viene de lanzar para más de 300 yardas y tres pases de anotación, y gran parte de su éxito fue su ala cerrada Cade Otton, a quien recurrió en ocho ocasiones, aprovechando las marcaciones que jalan Mike Evans y Chris Godwin.

En esta ocasión, la fórmula a seguir será por aire, ya que los Lions le permitieron más de 350 yardas a Matthew Stafford la semana pasada, pero a pesar de ello, únicamente permitieron dos anotaciones, lo que nos habla de la fortaleza de la defensiva de Detroit, la cual se puede quebrar, pero no romper completamente.

Aidan Hutchinson, ala defensiva de los Lions, ha estado en plan grande durante las últimas tres semanas, en las cuales ha capturado en siete ocasiones a los mariscales de campo contrarios, por lo que en esta ocasión Mayfield corre peligro de ser su siguiente víctima, en caso de no deshacerse rápidamente del balón.

Mientras tanto, la ofensiva comandada por Jared Goff ha sido una de las más dinámicas de la liga, gracias a la versatilidad de los jugadores con los que cuenta, como son Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs y Sam Laporta, quien, a pesar de no encontrarse al cien por ciento físicamente, se encuentra listo para seguir siendo uno de los jugadores más letales de los Lions en zona roja, y hablando de la zona de definición, el corredor David Montgomery ha sido uno de los jugadores que más ha pesado cuando su equipo se encuentra ahí, ya que ha sido el caballito de batalla para ganar esas difíciles yardas, por lo que consiguió 13 anotaciones durante la temporada regular, y una en postemporada la semana pasada.

En este tipo de partidos tan cerrados, la localía pasa a jugar un rol fundamental en el resultado final, y si a esto le sumamos el buen momento que viven los Lions, se puede pensar en que lleguen a la primera final de Conferencia en la historia del equipo. Todo Michigan está con ellos, incluido el rapero Eminem, quien estará en las tribunas apoyándolos con sus cánticos.

Pronóstico Resultado: Tampa Bay Buccaneers 20-23 Detroit Lions

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills

Con el paso de los años, grandes rivalidades se han ido forjando en la NFL, y gracias a jugadores de la talla de Patrick Mahomes y Josh Allen, estos dos equipos se encuentran listos para brindarnos un nuevo clásico. Durante los años más recientes los Bills se han enfrentado a los Chiefs dos veces en postemporada, terminando con saldo favorable para el equipo de Kansas City ambas veces, sin embargo, en esta ocasión las condiciones serán muy diferentes, ya que, por primera vez en la carrera de Mahomes, les tocará jugar como visitantes en un partido de postemporada.

Los Bills comenzaron la temporada de manera titubeante, pero tuvieron un gran cierre, en el cual lograron cinco victorias consecutivas, lo que los terminó por meterlos a playoffs en primer lugar de su División. La semana pasada, los Steelers no fueron rivales para Buffalo, partido en el cual Josh Allen jugó inspirado, ya que tuvo una carrera para anotación de más de 50 yardas, además de que no lanzó ninguna intercepción, lo cual ha sido su principal debilidad esta temporada.

El receptor Steffon Diggs ha tenido un papel discreto a la ofensiva durante los últimos partidos, pero no por eso deja de ser el arma más peligrosa a la ofensiva para Allen, quien gusta de buscarlo con pases largos, por lo que en todo momento se mantiene latente el peligro de que anote si las defensivas contrarias no le prestan la debida atención.

El ataque terrestre de Buffalo tendrá mucho trabajo que realizar, con James Cook al volante, si la ofensiva no quiere volverse unidimensional e impredecible, aunque la defensiva de Kansas City ha sido una de las mejores contra la carrera, por lo que buscarán retar y forzar a que Allen lance más el balón, para ver si así comete alguna equivocación.

Para los Chiefs esta ha sido una temporada completamente atípica, ya que no están acostumbrados a que los reflectores se centren en cuestiones extra cancha, como ha sido el caso de Travis Kelce y Taylor Swift, a quien injustamente se le ha culpado de ser la responsable de que el rendimiento de Kelce haya decrecido considerablemente este año, pero la realidad ha sido que la ofensiva de Kansas no ha podido terminar de despegar, por una parte las lesiones los han mermado, pero principalmente pareciera que Mahomes no ha podido terminar de entrar en sincronía con sus receptores, con excepción del novato Rashee Rice, quien ha venido al alza durante las últimas semanas.

Por lo anterior, la ofensiva de Kansas ha tenido que irse adaptando, volviéndose más balanceada, aprovechando el talento de su corredor Isiah Pacheco, quien tendrá la complicada tarea de darle yardaje a su equipo mientras tratan de consumir el reloj de juego.

Como es costumbre en estos partidos, y sin querer sonar trillado, este encuentro lo ganará el equipo que termine con la posesión del balón al final del encuentro.

Pronóstico Resultado: Kansas City Chiefs 23-26 Buffalo Bills

¿Ustedes quiénes creen que saldrán victoriosos de estos encuentros y obtendrán su pase a los campeonatos de Conferencia? Compártanos sus pronósticos y díganos si sus equipos favoritos continúan en la pelea.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff